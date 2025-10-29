網球》爆冷！艾卡拉茲巴黎大師賽一戰出局 球王頭銜恐有危機

艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕巴黎大師男網賽大爆冷門，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經3盤苦戰，仍以6：4、3：6、4：6慘遭英國左手拍諾里（Cameron Norrie）逆襲，首輪免戰的西班牙頭號種子，次輪初登場就一戰出局，也終止ATP千分等級大賽17連勝紀錄。

「對我來說意義非凡，尤其一直在從傷病中恢復。」30歲的諾里去年會外賽首輪就落馬，如今捲土重來跌破眾專家眼鏡，硬是淘汰出現54次非受迫失誤的人氣寵兒艾卡拉茲，自2023年羅馬以來首闖大師賽16強，也追平他2021年巴黎大師賽戰績，「這是我職業生涯最重要的勝利，沒想到能首次戰勝世界第1強敵，尤其他與辛納（Jannik Sinner）堪稱當今最具信心的新世代雙雄。」

22歲的艾卡拉茲9月底東京奪冠，因左踝傷勢退出上海大師賽，休兵逾3週後復出，卻在場館移至拉德芳斯競技場的巴黎大師賽滑鐵盧，依舊無法在室內硬地締造佳績，「我對自己今天臨場水準深感失望，所有想法和目標都很明確，但都無法執行做到。」他甚至可能失去球王頭銜，若義大利第2種子辛納在此奪冠，將自美國公開賽以來首度重返全球龍頭寶座。

