世界大賽》「非大谷翔平」棒次成績慘不忍睹！道奇主帥羅伯斯回應了

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G4以2：6不敵藍鳥，系列賽2勝2敗遭到扳平。道奇打線此役僅敲出6安，唯獨馬恩西（Max Muncy）貢獻1支長打，特別是在後段棒次部分更是苦無發揮。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也坦言，明天打序可能會有所調整。

道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊，其中「打者翔平」今天3打數0安打，吞下2次三振，僅獲得1次保送上壘。雖然大谷今天打擊沒有建樹，但他在世界大賽4戰中打擊率仍高達0.400，累積3轟，攻擊指數1.724。

相較之下，道奇打線其餘棒次陷入低迷。前一戰於延長18局下敲出再見轟的佛里曼（Freddie Freeman）依舊穩定，打擊率0.294、攻擊指數0.958，但除了大谷與佛里曼外，道奇全隊無人攻擊指數超過0.800；若扣除大谷成績，道奇全隊打擊率僅0.194（144打數28安），上壘率0.278，攻擊指數僅0.576。

更細看道奇各主力的發揮，貝茲（Mookie Betts）打擊率僅0.158、貢獻0打點；艾德曼（Tommy Edman）打擊率0.167、攻擊指數0.472。而第9棒的帕赫斯（Andy Pages）更是完全熄火，世界大賽打擊率0.067，季後賽更是50打數僅4安，打擊率0.080。

道奇總教練羅伯斯賽後被問及是否G5該調整棒次，他回答：「今晚我會好好想一想，明天可能會有些不同的安排。」至於是否該讓怕赫斯續扛第9棒，還是擺上寇爾（Alex Call）或羅哈斯（Miguel Rojas），羅伯斯說他會仔細思考，找出最能奪勝的組合。

