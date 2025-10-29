自由電子報
中職》球員行使旅外球員權利 可望出現第3種結果

2025/10/29 16:01

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今天公告，味全龍投手徐若熙宣布行使旅外球員權利，長期關注他的多支美、日職棒球隊自今天起可以正式展開接觸，徐若熙將繼2018年王柏融、2024年古林睿煬後，成為中職第3位行使旅外球員權利前往國外發展的球員。

中職第1位宣布行使旅外球員權利的球員是2010年彭政閔，徐若熙是歷來第10位，過去9位最終只出現2種結果，一是與中職原屬球隊續約，二是加盟日職日本火腿，徐若熙獲得多支美、日職棒球隊注意，很有機會出現第3種結果，合約與轉隊費都有機會改寫紀錄。

中職第1位行使旅外球員權利前往國外發展的球員是王柏融，日本火腿在Lamigo桃猿開放國外球團參與合約競標後取得優先議約權，以總額400萬美元的3年合約簽下王柏融；第2位是古林睿煬，也由日本火腿取得入札議約權，以總額170萬美元的3年合約簽下古林，並附帶第4年雙方選擇權。

根據中職規章，對於所屬球團同意行使旅外球員權利之選手，外國球團不受轉隊費規定限制，由原球團與外國球團直接接觸，或依本聯盟與國外聯盟之間相關協定辦理。日本火腿兩度以入札金的方式支付轉隊費，Lamigo桃猿於2018年獲得2億日圓，統一獅於2024年獲得100萬美元。

