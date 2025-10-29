網球》謝淑薇與前搭檔梅騰絲抽籤同組 先拚年終賽女雙4強門票

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕2025年WTA年終總決賽11月1日將在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，女雙8強抽籤出爐，「台灣一姊」謝淑薇與過去的老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）分在同組，得先爭取分組戰績前2名，才能晉級4強淘汰賽。

本屆娜拉提洛娃組4席，依序為義大利保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani）、比利時梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、謝淑薇／拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）、美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）。

至於許貝爾組4席，包括美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）、加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、俄國安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider）、匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）。

兩個組別各自單循環捉對廝殺，分別由戰績最佳前兩隊晉級4強。這將是「百搭天后」謝淑薇職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手奪冠，2021年、2024年都和梅騰絲合拍，分別拿到亞軍及小組賽止步；由於今夏溫布頓錦標賽決戰，小薇與O妹就惜敗給梅騰絲／庫德梅托娃，如今熟悉彼此的雙方人馬再相逢，戰況精彩可期，這也將是小薇爭取本季首冠的最後機會。

