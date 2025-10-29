自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》「國王魏少」獲雷霆迷滿堂彩！前MVP連2戰亮眼表現再寫歷史

2025/10/29 20:04

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟國王延續第18年生涯的前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），今天回到昔日老東家雷霆主場，再度獲得球迷滿堂彩。雖然國王最後輸球，但魏斯布魯克表現亮眼，證明自己寶刀未老，也創下聯盟新猷。

魏斯布魯克前役對上前東家湖人從板凳爆發，繳出12投6中、三分6投4中、18分6籃板6助攻抄截的全能成績單。今天是魏斯布魯克離開雷霆後，生涯第13次回到熟悉的奧克拉荷馬，也是他加盟國王後首度先發。而在賽前介紹時，這位備受愛戴的昔日MVP，再次獲得全場雷霆球迷的熱烈掌聲與致意。

即便休季乏人問津，直到開季前最後一刻才有著落，魏斯布魯克用實力讓酸民閉嘴。今天首節三分球彈無虛發，3投3中拿下9分；次節還剩不到4分鐘時，魏斯布魯克抄截威廉斯（Jaylin Williams）傳球後發動快攻，助攻隊友得分，同時他生涯抄截來到1958次，超越哈波（Derek Harper）成為歷史抄截榜第15名，寫下又一傳奇里程碑。

儘管隨著比賽進行，魏斯布魯克手感逐漸下滑，但他在防守端依然帶給雷霆不少壓力。決勝節開賽不久，魏斯布魯克投進此役第4顆三分球，讓比賽保持懸念到最後一刻。最終魏斯布魯克16投6中、三分8投4中攻下16分，另貢獻9籃板4助攻1抄截。

下個月將年滿37歲的魏斯布魯克，本季為國王出賽4場，場均11.8分5.5籃板3.8助攻，投籃命中率41.5%，三分命中率50%。即便已經不再是過去風馳電掣的「大三元製造機」，但魏斯布魯克依舊為球隊扮演稱職領袖角色，證明自己絕對沒有過氣。

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

