體育 棒球 中職

中職》聯盟公布最佳9人 江坤宇游擊5連霸！

2025/10/29 16:03

2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單。（中職提供）2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕投打對決精彩絕倫，球員在各自守備位置上展現出色表現。2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有四位好手完成連霸紀錄，更有五位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。

樂天桃猿的投捕搭檔攜手奪獎，王牌投手威能帝本季26場先發，總計170局的投球，送出168次三振，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，繳出15勝2敗的亮眼成績，除勇奪勝投王與三振王兩大頭銜外，也拿下個人首座「最佳九人投手獎」。

與威能帝合作無間的捕手張閔勛，今年迎來職棒生涯第10年，在打擊端全面進化，95場出賽、298打席、89支安打、4支全壘打與34分打點，多項數據創下個人生涯新高，首度榮獲「最佳九人捕手獎」。根據聯盟提供的票數得分，張閔勛和台鋼雄鷹張肇元之間，僅差30分。

首次獲獎的還有台鋼雄鷹吳念庭，中職生涯第二年打出佳績，88場出賽貢獻109支安打，打擊三圍0.328／0.400／0.407，不僅拿下打擊王獎項，也成功收下「最佳九人三壘手獎」。外野手也有兩位年輕選手獲獎，中信兄弟宋晟睿全勤出賽，擊出106支安打、12支全壘打，數據皆創下生涯新高，奪得個人首座外野手獎。統一7-ELEVEN獅林佳緯年僅20歲，便以110場出賽、127支安打、6支全壘打的亮眼表現，站穩先發位置並贏得肯定，收下個人首座最佳九人獎項。

中信兄弟許基宏是今年唯一符合一壘票選資格的選手，本季343打數擊出100支安打，包括19支全壘打、77分打點，打擊三圍0.292／0.390／0.525，繼2020年後再度奪得「最佳九人一壘手獎」。同樣來自中信兄弟的江坤宇，以382打數、104支安打、44分打點及0.272打擊率，再次展現穩定火力，完成「最佳九人游擊手獎」五連霸。

味全龍李凱威出賽119場，敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，也拿下本季安打王與盜壘王兩項殊榮，穩定的打擊表現備受肯定，連續三年勇奪「最佳九人二壘手獎」。樂天桃猿陳晨威則以113場出賽、133支安打、0.307打擊率及27次盜壘，充分展現稱職的開路先鋒角色，完成最佳九人外野手二連霸，也是他生涯第三座最佳九人獎項。

指定打擊部分，台鋼雄鷹魔鷹來台發展第二年，今年持續給予球隊穩定的火力支援，本季出賽89場，繳出101支安打、25支全壘打、68分打點，連續兩年蟬聯全壘打王，同時完成「最佳指定打擊」二連霸。

「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店隆重登場，頒獎典禮球迷席已全面完售，聯盟感謝所有球迷的熱情支持，活動當日也將透過緯來電視網、緯來TWITCH頻道、CPBLTV、CPBL YouTube頻道全程直播，邀請全台球迷一同見證得獎選手的榮耀時刻。

