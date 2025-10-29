自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》「不是每人都能40轟...」 名人堂強投曝投手大谷隱憂與課題

2025/10/29 18:54

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日18局熱戰後，今天在世界大賽G4二刀流先發上陣的大谷翔平，熱投93球投6.0局失4分吞敗。大谷今天球速明顯下滑，對此名人堂強投史莫茲（John Smoltz）也點出「投手大谷」的未來課題。

大谷開賽不斷催出接近160公里火球，不過昨經歷18局熱戰後，大谷今天的所有球種均速都有下滑跡象，且在續投的第7局，大谷球速更是下滑到本場最慢的96.8英哩均速。

大谷今天曾在第5局以94英哩（約151公里）外角二縫線速球拿下三振，擔任球評的史莫茲直言：「這正是我希望未來能多看見的大谷，球速維持在94到96英哩，98、99英哩偶爾催一下就夠了。」

史莫茲表示：「我們都知道他能飆99英哩，但想像一下如果他每球都99英哩在催？那會消耗太快。沒錯，他擁有驚人天賦，但要持續用99英哩速球或94英哩滑球投整場，並不現實。他的驚人表現無法一直維持下去，所以必要時再催球速就好，沒必要每球都如此，畢竟對手不是每個人都能敲40轟，希望他在未來3年內，能學習運用不同球速來投球。」

史莫茲也提到：「我之前就說過，隨著比賽進行，投手必須更加強控球，因為連續登板或疲勞，投球的延伸距離會縮短，這也會讓球在打者眼前的威力下滑。」

