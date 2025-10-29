自由電子報
攀岩》2500公尺高空低溫逆風 斯科菲奇征服會飛的攀岩場

2025/10/29 16:23

斯科菲奇挑戰完成史上首見的機翼高空攀岩。（Red Bull提供）斯科菲奇挑戰完成史上首見的機翼高空攀岩。（Red Bull提供）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕來自斯洛維尼亞的攀岩名將斯科菲奇（Domen Skofic），近日挑戰史上首見的高空機翼攀岩「Red Bull Plane Climb」，在奧地利 2500公尺高空中，對抗攝氏零下低溫、時速百公里逆風，征服滑翔機機翼下方特別打造的空中攀登路線，完成驚險又瘋狂的冒險壯舉。

31歲的斯科菲奇僅配備12公斤重降落傘 ，從滑翔機駕駛艙後座躍出，在機身側邊從其中一側機翼開始攀登，環繞並穿梭於滑翔機的兩側機翼下方，在「會飛的攀岩場 」歷經約1分鐘高難度考驗，再從1500公尺高度以後空翻跳傘完美收尾。這條路線難度在自由攀登中的難度高達8a，但與垂直攀岩牆相比，斯科菲奇還必須平衡來自前方與側邊、時速約百公里的強勁氣流，同時要頂住體感溫度約攝氏零下10度低溫與不斷變化的G力。

Red Bull運動員斯科菲奇是2016年世界盃攀岩冠軍，今年5月完成個人最困難的9b+路線，但面對機翼上的未知險境，他進行長達數月準備，包括在風洞中進行模擬訓練，以及數十次跳傘練習 ，克服過程中困難與壓力，他分享：「訓練重點不在於手指力量，而是要有足夠的身體力量，以便在所有作用力下依然能抓住機翼。」

這項嚴苛挑戰，不僅仰賴運動員的極限能力，更來自頂尖工程團隊合作。本次機翼上的攀登把手由斯科菲奇父親，也是機械工程師帕維爾（Pavel Skofic）設計，每個把手都經過毫米級精準安裝，可承受高達1.2噸的負載；搭配Red Bull Blanix滑翔機慢速下穩定性和機師羅伊特納（Ewald Roithner）相互合作，史無前例把攀岩與航空領域結合，寫下極限運動新篇章。

