世界大賽》「大谷給我們贏球的機會但...」 道奇貝茲、史密斯有話要說

2025/10/29 17:23

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平今天在世界大賽G4主投6局失4分吞敗，道奇系列賽也遭到藍鳥扳平。不過道奇MVP老大哥貝茲（Mookie Betts）與明星捕手搭檔史密斯（Will Smith），賽後仍給予大谷的投球肯定。

大谷翔平在前6局表現出色，只有一顆失投滑球被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲逆轉2分砲。第7局速度下滑後只投3球就被敲出2安退場，最終留下6局失4分飆6K表現，在生涯世界大賽首場先發吞敗。

賽後回顧大谷今天的投球內容，道奇貝茲坦言：「我覺得他真的表現得很棒，投得相當出色。他給了我們贏球的機會，但我們打線沒有把握住而已，他的投球從頭到尾都令人感到很有信心。」

捕手搭檔史密斯也強調：「他今天其實投得很棒，唯一失投就是對小V葛那球，那顆滑球沒控好結果挨轟；最後那一局他也確實被敲了幾支安打，但那種況有時在所難免，只是我們沒能將傷害降到最低。」

道奇昨天與藍鳥歷經6小時39分鐘的延長18局惡鬥，大谷翔平昨天18局打好打滿，今天又馬上登板擔任先發投手。被問及今天大谷、自己與隊友們是否略顯疲態，貝茲與史密斯都明確表示沒有。

