世界大賽》讚大谷翔平世界最頂尖！藍鳥111轟明星坦言其實不了解他

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在世界大賽G4投打二刀流出擊，先發投6局失4分吞敗。生涯111轟的藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），賽後仍盛讚大谷是世界最頂尖的球員。

大谷今天續投第7局，連續被敲2安後被換下場，隨後左投班達（Anthony Banda）也未能止血，道奇再換37歲老將崔南（Blake Treinen），結果被小畢歇特敲出帶有打點的二壘安打，最終該局藍鳥攻下4分大局奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

小畢歇特今天4打數1安打，前3打席面對大谷分別獲得1保送、擊出二壘滾地球與左外野飛球。在昨天歷經18局惡鬥後，今天賽後被問及如何看待大谷翔平的表現，小畢歇特說：「大谷真的很厲害，他有很多極具威力的球種，每個打席都很難纏。不過我們全隊都很有耐心，也有幾次不錯的打擊內容，但他仍是全世界最頂尖的投手之一。」

至於是否認為大谷翔平看起來有些疲勞，小畢歇特坦言：「我其實不太了解他，我們一年只交手幾次，所以老實說我不太清楚。」小畢歇特生涯例行賽只在2022年和「投手大谷」交手過，5打數敲出2安打包含1支二壘安打，選到1保送，累積2打點，吞下3K。

小畢歇特。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法