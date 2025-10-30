世界大賽G5道奇藍鳥關鍵天王山之戰 今日賽事預告與轉播

道奇藍鳥G5。（取自FOX Sports: MLB X）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

世界大賽G5，在現今的季後賽改成「2-3-2」賽制後，於天王山之戰（指2勝2敗後的第5戰）在客場比賽，並要到6、7戰回主場的隊伍，贏下系列賽勝率為57.4%（35-61）。在7戰4勝制的比賽戰到2勝2敗後，於關鍵的天王山之戰贏球的隊伍，系列賽的勝率將提升到67.6%（46-68）。道奇派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）對決藍鳥大物耶薩維奇（Trey Yesavage），記得鎖定轉播！

MLB

08：00 藍鳥VS道奇 世界大賽G5 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

09：00 鵜鶘VS金塊 緯來體育

德國海洛羽球公開賽

17：00 16強（上） 愛爾達體育3台

21：00 16強（下） 愛爾達體育3台

WTT冠軍賽

20：00 蒙佩利爾站 單打32強 （下） 愛爾達體育2台

亞洲青年運動會

14：55 連佩妤 舉重 女子77公斤級決賽 愛爾達體育1台

17：55 蘇聖慈 舉重 女子77以上公斤級決賽 愛爾達體育1台

20：55 馬均維 舉重 男子94公斤級決賽 愛爾達體育4台

22：55 台灣隊 游泳 決賽 愛爾達體育1台

23：55 馮佳樂 舉重 男子94以上公斤級決賽 愛爾達體育1台

東超

18：00 昌原LG獵隼VS新北國王 緯來精采

