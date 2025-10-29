自由電子報
台灣大賽》背水一戰繳4局好投仍遭拋彩帶！兄弟洋投韋禮加吐真心話

2025/10/29 19:38

韋禮加。（資料照，記者林正堃攝）韋禮加。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季奪下半季冠軍以及年度勝率第一的中信兄弟，卻在台灣大賽以1：4遭樂天桃猿「下剋上」拿到亞軍。兄弟洋投韋禮加在G5背水一戰中繼4局好投，無奈無法阻止樂天在自家主場拋彩帶，昨天韋禮加也在社群發文，回顧今年球季道出真心話。

出身於委內瑞拉的韋禮加現年26歲，美職體系最高曾在3A留下出賽紀錄，他在今年7月底被兄弟網羅。台灣大賽G3，韋禮加繳出6.2局無失分先發；G5背水一戰又中繼4局僅失1分，幫助兄弟維持領先優勢，最後也和樂天成晉共同拿到優秀球員獎。

昨天韋禮加在個人Instagram發文寫下：「感謝上帝給予的每一次機會，也感謝隊友對我的信任。感謝我們了不起的球迷們，每場比賽都給予我們滿滿的支持與能量，你們就是我們前進的動力。能代表這支球隊的顏色上場拚戰，我感到非常自豪與驕傲，我會繼續全力以赴！」

韋禮加本季例行賽為兄弟出賽3場有2場先發，投19.1局被敲23支安打失9分（8責失），送出9次三振與1次保送，防禦率2.72，ERA+為93；台灣大賽10.2局僅失1分責失，被敲12安飆4K，防禦率0.84，ERA+為252。

