世界大賽》昨血戰18局今扛6局投球！洋基傳奇讚大谷最印象深刻一役

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在世界大賽G4二刀流出擊，昨天與藍鳥血戰18局的他今天再扛6局先發，飆6K失4分吞敗投；打擊端也沒有安打，不過洋基傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）認為，這是大谷最令人印象深刻的比賽。

昨天道奇藍鳥惡鬥18局耗時6小時39分鐘，大谷翔平全場打好打滿，前4打席雙響砲加2支二壘安打，後5打席全部獲得保送，締造單場9上壘的史無前例壯舉；在不到18小時之後，大谷翔平二刀流出擊，力扛G4先發投手重責大任，主投6局用93球被敲6安打，飆6K失4分苦吞敗投。

請繼續往下閱讀...

洋基傳奇球星「A-Rod」在《FOX Sports》賽後節目上讚賞大谷的韌性，「在我看過大谷的各項壯舉中，這場最令人印象深刻。場上其他球員都已疲憊不堪，唯獨他充滿活力。他的投球非常出色，只因為一球失投被對方主砲開轟失分。」

前洋基隊長基特（Derek Jeter）對於大谷的拚戰精神也表示：「他可能有些後悔吧，但他沒什麼好後悔的。大谷很棒，他完成球隊賦予的重任，大家可能會說他今天有些掙扎，但他並沒有，球隊的得分才是勝利關鍵，他今天已經很棒了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法