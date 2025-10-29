自由電子報
體育 競技運動 排球

企排》「台北conti」更名「台北國北獅」再出發 隊長李元期許球隊更上一層樓

2025/10/29 18:38

台北conti更名為台北國北獅。（台北國北獅提供）台北conti更名為台北國北獅。（台北國北獅提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕企業21年甲級排球聯賽11月1日將在台南成功大學點燃戰火，男子組「台北conti」今年更名為「台北國北獅」，領隊由國北台北教育大學校長陳慶和出任，他期許團隊能帶著學校的榮譽感以及發揮獅子般的勇氣，全力爭取佳績。

Conti長期深耕台灣排球運動，2023年獲得台北市政府冠名贊助合作，以「臺北conti」出賽企業19、20年甲級男子排球聯賽，隨著本年度球隊營運模式的調整，球隊陣容維持國立台北教育大學甲組排球隊，本季正式更名為「台北國北獅」。

「國北獅」名稱取自國立台北教育大學舊名「國立台北師範學院」之簡稱「國北師」，新名稱象徵著榮譽、傳承與教育精神，同時延續隊伍長年以來的信念——培養更多一級好手、提升大專球員的實力，推動排球運動教育發展。

陳慶和表示，企排對於學生來說是很重要的舞台，希望球員能帶著校史130年的榮譽感和獅子的勇氣，在球落地前，盡情地揮灑，「獅子象徵勇氣、力量、團隊精神，期許學員有獅子般的氣勢，成為兼具教育與競技實力的代表隊。在企排爭取好成績外，具備好品格跟專業。」

國北獅本季在企聯舞台的隊長由世大運國手李元出任，他過去一年征戰國際舞台收穫不少，坦言國外的球員身材更高大，透過比賽累積不少經驗也增加見識，希望回歸到企業聯賽後，在場上更能沉住氣。

李元今年迎來大學生涯最後一年，他也盼望在大專舞台了卻遺憾，以冠軍為大學生涯畫下完美句點，「大一的時候拿第4名、大二拿第2名，大三拿下第3名，希望今年在大專盃可以突破，也希望在企業聯賽的成績可以更上一層樓。」

李元同時也是亞運培訓隊成員，在大專舞台的隊長由大三主攻手張皓博出任，他笑說，自己有點像保母，需要張羅球隊大小事，「但既然老師相信我，賦予我這個責任，我就要把事情做好。」

對於本屆在企排的目標，張皓博則說，自己目前仍屬於在替補端救火的角色，「希望每次上場都能把握每一顆球，我還有很多需要加強的地方，希望能持續進步，上場時不要拖累隊友。」

台北國北獅隊長李元。（記者盧養宣攝）台北國北獅隊長李元。（記者盧養宣攝）

台北國北獅主攻手張皓博。（記者盧養宣攝）台北國北獅主攻手張皓博。（記者盧養宣攝）

台北國北獅隊長李元。（台北國北獅提供）台北國北獅隊長李元。（台北國北獅提供）

台北國北獅張皓博。（台北國北獅提供）台北國北獅張皓博。（台北國北獅提供）

