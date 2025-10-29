高球》富邦長春公開賽登場 周宏男並列第4地主最佳

中國高球選手張連偉於2025富邦長春公開賽首輪擊出70桿，暫時並列第一。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，泰國名將馬山、新加坡好手馬瑪及中國高手張連偉，賽事首日均繳出低於標準桿2桿的70桿，暫時並列第1，尋求衛冕的泰國好手托馬倫儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第4，以1桿之差緊追在後。

2023富邦長春公開賽最後一輪延長賽敗下陣來的馬瑪，今日表現相當穩健，打完前十七洞進帳三隻小鳥、沒有掉任何桿數，一度以-3總桿攻上領先榜榜首；美中不足的是第18洞他開球偏左來到樹下，由於球位不佳，第三桿才上果嶺，兩推後吞下全天唯一的柏忌，總桿來到並列第一的70桿，他表示，幾乎每年都來台灣參加富邦長春公開賽，對老淡水球場相當熟悉，今年由於賽前連日大雨，球場在果嶺上鋪沙進行養護，因此推桿感覺有點不同，但這對每位選手都是一樣公平的。

身為中國第一批職業高球選手的張連偉，首輪則靠四鳥、兩柏忌揮出70桿，他表示，老淡水球場由於之前雨勢不斷，果嶺旁的草既長且亂，因此切球的難度變高。張連偉透露1994年業餘選手時期就曾來台灣參賽，「台灣選手普遍水平很高，是我們學習的榜樣。」而他也相當欣賞台灣的高球氣氛與環境，「像這場比賽就一直注重傳承；富邦能夠連續辦23年，真的非常不容易！」

去年敗給同胞托馬倫的馬山今日一開賽就氣勢如虹，前九洞進帳三桿，一度獨占鰲頭。他只在第12洞果嶺碰到亂流，十呎的博蒂推桿意外出現三推吞下柏忌，總桿也退回到-2。馬山三天前才在日本長春巡迴賽的福岡公開賽拿下冠軍，飛來台灣後馬上無縫接軌、持續高水準演出，狀況之佳令人印象深刻。

台灣選手方面，本季TSPGA台巡賽最近四場比賽都打進前五名的周宏男，今天雖然標準桿上果嶺的成功比例不算理想，但因為切球狀況很好，因此也繳出71桿佳績，「明後天如果天氣不錯，希望五桿長洞能多抓幾隻小鳥。」陳銘琦、張澤鵬與葉偉志則以73桿並列第10。兩屆冠軍盧建順則以74桿，與2022年冠軍蔡啟煌及前年冠軍選手泰國的瓦拉川等人，並列第16。

至於尋求連霸的托馬倫今天表現則是起起伏伏，雖然射下五隻小鳥，但也因為開球與推桿狀況不佳吞下四記柏忌，目前落後領先者一桿。2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德、新加坡選手左莫、泰國的普拉普霍爾與杜昂德查，第一回合均以72桿作收，目前暫時並列第6。

2025富邦長春公開賽一般長春組明在完成前兩輪、36洞比賽後，大會預計取成績最佳的前60名（含平手）選手晉級31日的決賽。65歲以上的超級長春組則預訂明天起正式登場，舉行兩天、36洞的比桿賽，中間不會進行淘汰，二齒鍾春興將尋求衛冕。

泰國高球名將馬山延續上週日本贏球的手感，2025富邦長春公開賽首輪再度以70桿開出紅盤。（主辦單位提供）

新加坡高球好手馬瑪2025富邦長春公開賽首輪最後一洞吞下柏忌，由原本獨佔第一變成並列第一。（主辦單位提供）

台灣高球選手周宏男2025富邦長春公開賽首輪繳出71桿佳績，暫居台灣選手第一名。（主辦單位提供）

2025富邦長春公開賽衛冕冠軍泰國高球名將托馬倫表示，希望後兩回合能改進進攻果嶺鐵桿距離失準的錯誤。（主辦單位提供）

