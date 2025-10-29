自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》富邦長春公開賽登場 周宏男並列第4地主最佳

2025/10/29 19:19

中國高球選手張連偉於2025富邦長春公開賽首輪擊出70桿，暫時並列第一。（主辦單位提供）中國高球選手張連偉於2025富邦長春公開賽首輪擊出70桿，暫時並列第一。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，泰國名將馬山、新加坡好手馬瑪及中國高手張連偉，賽事首日均繳出低於標準桿2桿的70桿，暫時並列第1，尋求衛冕的泰國好手托馬倫儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第4，以1桿之差緊追在後。

2023富邦長春公開賽最後一輪延長賽敗下陣來的馬瑪，今日表現相當穩健，打完前十七洞進帳三隻小鳥、沒有掉任何桿數，一度以-3總桿攻上領先榜榜首；美中不足的是第18洞他開球偏左來到樹下，由於球位不佳，第三桿才上果嶺，兩推後吞下全天唯一的柏忌，總桿來到並列第一的70桿，他表示，幾乎每年都來台灣參加富邦長春公開賽，對老淡水球場相當熟悉，今年由於賽前連日大雨，球場在果嶺上鋪沙進行養護，因此推桿感覺有點不同，但這對每位選手都是一樣公平的。

身為中國第一批職業高球選手的張連偉，首輪則靠四鳥、兩柏忌揮出70桿，他表示，老淡水球場由於之前雨勢不斷，果嶺旁的草既長且亂，因此切球的難度變高。張連偉透露1994年業餘選手時期就曾來台灣參賽，「台灣選手普遍水平很高，是我們學習的榜樣。」而他也相當欣賞台灣的高球氣氛與環境，「像這場比賽就一直注重傳承；富邦能夠連續辦23年，真的非常不容易！」

去年敗給同胞托馬倫的馬山今日一開賽就氣勢如虹，前九洞進帳三桿，一度獨占鰲頭。他只在第12洞果嶺碰到亂流，十呎的博蒂推桿意外出現三推吞下柏忌，總桿也退回到-2。馬山三天前才在日本長春巡迴賽的福岡公開賽拿下冠軍，飛來台灣後馬上無縫接軌、持續高水準演出，狀況之佳令人印象深刻。

台灣選手方面，本季TSPGA台巡賽最近四場比賽都打進前五名的周宏男，今天雖然標準桿上果嶺的成功比例不算理想，但因為切球狀況很好，因此也繳出71桿佳績，「明後天如果天氣不錯，希望五桿長洞能多抓幾隻小鳥。」陳銘琦、張澤鵬與葉偉志則以73桿並列第10。兩屆冠軍盧建順則以74桿，與2022年冠軍蔡啟煌及前年冠軍選手泰國的瓦拉川等人，並列第16。

至於尋求連霸的托馬倫今天表現則是起起伏伏，雖然射下五隻小鳥，但也因為開球與推桿狀況不佳吞下四記柏忌，目前落後領先者一桿。2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德、新加坡選手左莫、泰國的普拉普霍爾與杜昂德查，第一回合均以72桿作收，目前暫時並列第6。

2025富邦長春公開賽一般長春組明在完成前兩輪、36洞比賽後，大會預計取成績最佳的前60名（含平手）選手晉級31日的決賽。65歲以上的超級長春組則預訂明天起正式登場，舉行兩天、36洞的比桿賽，中間不會進行淘汰，二齒鍾春興將尋求衛冕。

泰國高球名將馬山延續上週日本贏球的手感，2025富邦長春公開賽首輪再度以70桿開出紅盤。（主辦單位提供）泰國高球名將馬山延續上週日本贏球的手感，2025富邦長春公開賽首輪再度以70桿開出紅盤。（主辦單位提供）

新加坡高球好手馬瑪2025富邦長春公開賽首輪最後一洞吞下柏忌，由原本獨佔第一變成並列第一。（主辦單位提供）新加坡高球好手馬瑪2025富邦長春公開賽首輪最後一洞吞下柏忌，由原本獨佔第一變成並列第一。（主辦單位提供）

台灣高球選手周宏男2025富邦長春公開賽首輪繳出71桿佳績，暫居台灣選手第一名。（主辦單位提供）台灣高球選手周宏男2025富邦長春公開賽首輪繳出71桿佳績，暫居台灣選手第一名。（主辦單位提供）

2025富邦長春公開賽衛冕冠軍泰國高球名將托馬倫表示，希望後兩回合能改進進攻果嶺鐵桿距離失準的錯誤。（主辦單位提供）2025富邦長春公開賽衛冕冠軍泰國高球名將托馬倫表示，希望後兩回合能改進進攻果嶺鐵桿距離失準的錯誤。（主辦單位提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中