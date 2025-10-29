日本大賽》太火燙！山川穗高連3戰炸裂追平最狂紀錄 軟銀3勝1敗聽牌

山川穗高。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽G4，取得2勝1敗的軟銀今天再度靠著重砲山川穗高開轟取得領先優勢，儘管阪神在8局下開啟追分模式，但最終軟銀3：2險勝，系列賽3勝1敗聽牌，距離隊史第12冠只差最後一勝。

系列賽已經連續2戰都開轟的山川穗高，今天延續超火燙手感，2局上逮中阪神先發投手高橋遙人的148公里速球，敲出中外野方向陽春砲，幫助軟銀先馳得點。

5局上軟銀攻勢再起，1出局後保送加上2支安打攻占滿壘，阪神先發投手高橋遙人也被周東佑京擊出的平飛球打中左手傷退，接著柳町達敲出左外野高飛犧牲打，幫助軟銀進帳第2分。6局上近藤健介代打建功，敲出1分打點安打，軟銀3：0領先阪神。

軟銀先發投手大津亮介投5局無失分退場，藤井皓哉與赫南德茲（Darwinzon Hernández）各吃1局無失分。然而8局下軟銀換上松本裕樹，他開局就被敲安又投出保送，1出局後遭佐藤輝明敲安失分，接著又被大山悠輔敲出滾地球，追回第2分，軟銀8局打完僅剩1分領先。

9局上軟銀沒有得分，帶著1分領先進入9局下，派出守護神杉山一樹關門。杉山一樹連續至少游擊飛球與一壘滾地球出局，阪神派出木浪聖也代打，最終打出二壘滾地球出局，軟銀取得聽牌優勢，再一勝就能奪冠。

山川穗高連此役3打數1安打就是全壘打，自G2起連續3戰開轟，追平日本大賽最多紀錄，成為史上第6人，同時也是自2000年城島健司後，軟銀隊史第2人。

