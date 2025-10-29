自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日本大賽》太火燙！山川穗高連3戰炸裂追平最狂紀錄 軟銀3勝1敗聽牌

2025/10/29 20:38

山川穗高。（取自產經體育）山川穗高。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽G4，取得2勝1敗的軟銀今天再度靠著重砲山川穗高開轟取得領先優勢，儘管阪神在8局下開啟追分模式，但最終軟銀3：2險勝，系列賽3勝1敗聽牌，距離隊史第12冠只差最後一勝。

系列賽已經連續2戰都開轟的山川穗高，今天延續超火燙手感，2局上逮中阪神先發投手高橋遙人的148公里速球，敲出中外野方向陽春砲，幫助軟銀先馳得點。

5局上軟銀攻勢再起，1出局後保送加上2支安打攻占滿壘，阪神先發投手高橋遙人也被周東佑京擊出的平飛球打中左手傷退，接著柳町達敲出左外野高飛犧牲打，幫助軟銀進帳第2分。6局上近藤健介代打建功，敲出1分打點安打，軟銀3：0領先阪神。

軟銀先發投手大津亮介投5局無失分退場，藤井皓哉與赫南德茲（Darwinzon Hernández）各吃1局無失分。然而8局下軟銀換上松本裕樹，他開局就被敲安又投出保送，1出局後遭佐藤輝明敲安失分，接著又被大山悠輔敲出滾地球，追回第2分，軟銀8局打完僅剩1分領先。

9局上軟銀沒有得分，帶著1分領先進入9局下，派出守護神杉山一樹關門。杉山一樹連續至少游擊飛球與一壘滾地球出局，阪神派出木浪聖也代打，最終打出二壘滾地球出局，軟銀取得聽牌優勢，再一勝就能奪冠。

山川穗高連此役3打數1安打就是全壘打，自G2起連續3戰開轟，追平日本大賽最多紀錄，成為史上第6人，同時也是自2000年城島健司後，軟銀隊史第2人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中