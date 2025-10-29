自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

企排》短暫旅外新加坡重拾熱情 雷諾盼在學生生涯尾聲「全力燃燒」

2025/10/29 19:26

雷諾。（記者盧養宣攝）雷諾。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕企業排球聯賽「台北conti」今年更名為「台北國北獅」，主攻手雷諾經過短暫旅外生涯重新找回對排球的熱情，希望在學生生涯尾聲「全力燃燒自己」。

雷諾今年4月因緣際會加入新加坡球隊JRT，展開為期約4個月的旅外生涯，以新加坡球隊陣中的外援征戰盃賽，他坦言，畢竟是代表台灣，會想要表現得更好，也與日本隊友花村和栽建立好交情，「他都7點就開始碰球，久而久之我也養成自律的習慣了。」

雷諾新學期升上大五，學生生涯預計只剩半年，由於只會為球隊征戰上半季，他希望每一場比賽都為球隊全力搶勝，讓國北獅在後續的賽事可以更順利，「希望自己能用盡全力燃燒、衝刺最後的生涯，希望這半年每一場都拿出我的所有，把每一場都當作人生最後一場球。」

雷諾坦言，過去在場上的心態可能有時候不會達到100%，但經過短暫旅外生涯的洗禮，加上經過日前落幕的全運會，自己的狀態調整得還算不錯，也希望可以傳遞給隊友，「我不一定真的可以帶給學弟什麼東西，但希望他們能感受到我的狀態，畢竟排球相當強調氛圍。」

至於畢業後的規劃，雷諾表示，不會將自己的路侷限在排球，現在也在學習西班牙文、日文，累積語言能力，「若專職當球員可能會有極限，還是要設好後路，但未來若有機會旅外，也會想要再出去看看。」

雷諾。（台北國北獅提供）雷諾。（台北國北獅提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中