企排》短暫旅外新加坡重拾熱情 雷諾盼在學生生涯尾聲「全力燃燒」

雷諾。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕企業排球聯賽「台北conti」今年更名為「台北國北獅」，主攻手雷諾經過短暫旅外生涯重新找回對排球的熱情，希望在學生生涯尾聲「全力燃燒自己」。

雷諾今年4月因緣際會加入新加坡球隊JRT，展開為期約4個月的旅外生涯，以新加坡球隊陣中的外援征戰盃賽，他坦言，畢竟是代表台灣，會想要表現得更好，也與日本隊友花村和栽建立好交情，「他都7點就開始碰球，久而久之我也養成自律的習慣了。」

請繼續往下閱讀...

雷諾新學期升上大五，學生生涯預計只剩半年，由於只會為球隊征戰上半季，他希望每一場比賽都為球隊全力搶勝，讓國北獅在後續的賽事可以更順利，「希望自己能用盡全力燃燒、衝刺最後的生涯，希望這半年每一場都拿出我的所有，把每一場都當作人生最後一場球。」

雷諾坦言，過去在場上的心態可能有時候不會達到100%，但經過短暫旅外生涯的洗禮，加上經過日前落幕的全運會，自己的狀態調整得還算不錯，也希望可以傳遞給隊友，「我不一定真的可以帶給學弟什麼東西，但希望他們能感受到我的狀態，畢竟排球相當強調氛圍。」

至於畢業後的規劃，雷諾表示，不會將自己的路侷限在排球，現在也在學習西班牙文、日文，累積語言能力，「若專職當球員可能會有極限，還是要設好後路，但未來若有機會旅外，也會想要再出去看看。」

雷諾。（台北國北獅提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法