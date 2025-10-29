電競》CFO世界賽無緣4強 創隊元老Rest盼原班人馬再戰

台灣戰隊CFO。（取自CFO官方X）

〔中央社〕台灣戰隊CFO今天在8強戰以0比3不敵韓國戰隊KT，提前結束英雄聯盟世界大賽旅程，上路選手Rest（徐士傑）表示，如果明年還有機會，希望再與這批隊友衝擊世界大賽。

締造台港澳賽區暌違10年再闖世界大賽8強紀錄後，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）打出令外界感動的表現，並期望在今天在淘汰賽階段尋求晉級，沒想到無法有效限制韓國戰隊KT Rolster發揮情況下，導致CFO在BO5的賽制中以0比3落敗，無緣擠身4強。

請繼續往下閱讀...

回顧這次的世界大賽旅程，身為創隊元老的Rest（徐士傑）賽後接受中央社採訪時提到，這次機會相當難得，因為6名選手加上教練都是「對的人」，尤其這批隊友堪稱跟過最強的，包含打野選手JunJia（余峻嘉）、Doggo（邱梓銓）繳出亮眼成績，「HongQ（蔡明宏）第1次打世界賽也有不錯內容。」

自評CFO與任何1支強隊都有一搏的能力，Rest透露，真的很感謝這批戰友，並感性表示，能跟這群好手同隊很難得，輸的時候也很包容自己，「不知道明年會變怎麼樣，如果有機會的話，希望原班人馬再次攜手衝擊世界賽，我很喜歡現在的隊友們。」

教練Chawy（黃心磊）則指出，CFO是1支很會抓機會的隊伍，不過對戰經驗老道的戰隊仍面臨挑戰，尤其被對手的中路、打野選手完全封鎖邊線發揮機會，讓戰術無法有效展開。

雖然CFO無緣挺進4強，但Chawy依舊給予選手高度肯定，並強調已經達成團隊設定目標，「選手表現已經非常出色，希望粉絲們給他們更多鼓勵與支持。」（編輯：龍柏安）1141029

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法