自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》CFO世界賽無緣4強 創隊元老Rest盼原班人馬再戰

2025/10/29 20:45

台灣戰隊CFO。（取自CFO官方X）台灣戰隊CFO。（取自CFO官方X）

〔中央社〕台灣戰隊CFO今天在8強戰以0比3不敵韓國戰隊KT，提前結束英雄聯盟世界大賽旅程，上路選手Rest（徐士傑）表示，如果明年還有機會，希望再與這批隊友衝擊世界大賽。

締造台港澳賽區暌違10年再闖世界大賽8強紀錄後，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）打出令外界感動的表現，並期望在今天在淘汰賽階段尋求晉級，沒想到無法有效限制韓國戰隊KT Rolster發揮情況下，導致CFO在BO5的賽制中以0比3落敗，無緣擠身4強。

回顧這次的世界大賽旅程，身為創隊元老的Rest（徐士傑）賽後接受中央社採訪時提到，這次機會相當難得，因為6名選手加上教練都是「對的人」，尤其這批隊友堪稱跟過最強的，包含打野選手JunJia（余峻嘉）、Doggo（邱梓銓）繳出亮眼成績，「HongQ（蔡明宏）第1次打世界賽也有不錯內容。」

自評CFO與任何1支強隊都有一搏的能力，Rest透露，真的很感謝這批戰友，並感性表示，能跟這群好手同隊很難得，輸的時候也很包容自己，「不知道明年會變怎麼樣，如果有機會的話，希望原班人馬再次攜手衝擊世界賽，我很喜歡現在的隊友們。」

教練Chawy（黃心磊）則指出，CFO是1支很會抓機會的隊伍，不過對戰經驗老道的戰隊仍面臨挑戰，尤其被對手的中路、打野選手完全封鎖邊線發揮機會，讓戰術無法有效展開。

雖然CFO無緣挺進4強，但Chawy依舊給予選手高度肯定，並強調已經達成團隊設定目標，「選手表現已經非常出色，希望粉絲們給他們更多鼓勵與支持。」（編輯：龍柏安）1141029

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中