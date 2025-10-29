自由電子報
體育 競技運動 排球

企排》難忘世大運首戰的不知所措 國北獅好手陳佑誠經國際賽洗禮更成熟

2025/10/29 21:08

陳佑誠。（記者盧養宣攝）陳佑誠。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕國北教大好手陳佑誠年初入選名古屋亞運男排培訓名單，今年經歷多場國際賽洗禮，除球技上進步不少，也找到屬於自己的備戰節奏。

司質自由球員的陳佑誠畢業自內湖高工，大一就成為國北教大在UVL舞台的重要戰力，今年成為名古屋亞運男排培訓隊成員，2月進入國訓中心，經歷連莊盃、亞冠聯賽、國家盃、世大運、亞東盃等國際賽歷練，日前還赴日本移地訓練，與V2聯賽球隊交手，陳佑誠表示，目前努力提升自己的身體素質，也加強弱項，以亞運為目標。

經過多場國際賽洗禮，陳佑誠認為，自己無論在找球的速度和接發站位上的觀念都有所提升，在場上也更懂得隨機應變，「要去外面的世界看看，被電過才會知道（落差）。」

提起印象最深的國際賽，陳佑誠回想起今年德國世大運首戰對決澳洲，緊張到不知所措，「可能怕拖累學長，有點怯場、緊張過頭，完全不知道自己在幹嘛。」

陳佑誠特別感謝隊友汪秉勳的提醒讓自己茅塞頓開，「學長跟我說，每個人都有自己的熱身方式，我比較適合活潑一點的，我以前關鍵的比賽都會一直想要上廁所，後來找到自己開機的方式就比較可以緩解緊張，可能我的個性比較不適合那麼拘謹的熱身方式。」他表示，當時世大運的怯場至今仍深深烙印在腦海，後來遇到其他挫折都會告訴自己，「再差也沒有那個時候差了。」

國北教大在企業排球聯賽的隊伍名稱從「台北conti」更名為「台北國北獅」，陳佑誠表示，這次大一新生資質都很不錯，外界對於球隊也有很高的期許，「我們也要對自己有更多信心，希望這次能擠進前4名，闖進挑戰賽。」

陳佑誠。（台北國北獅提供）陳佑誠。（台北國北獅提供）

