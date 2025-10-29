自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》中國名將蒯曼遭南韓新星金娜英逆轉 女單1、2號種子慘遭一輪遊

2025/10/29 21:26

女單頭號種子陳幸同首輪以直落三爆冷敗給史佐克絲。（取自WTT官網）女單頭號種子陳幸同首輪以直落三爆冷敗給史佐克絲。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽女單首輪賽事冷門連環爆!繼頭號種子中國名將陳幸同昨在首輪以0:3不敵羅馬尼亞女將史佐克絲後，第2種子蒯曼今晚在鏖戰5局後也以2:3遭世界排名36的南韓新秀金娜英逆轉，無緣挺進16強。

世界排名前兩名的孫穎莎、王曼昱本站休兵，世界排名第3的陳幸同名列第一種子，首輪卻以7:11、10:12、2:11敗在世界排名19的史佐克絲拍下，終止對戰3連勝，這也是史佐克絲繼2023年澳門冠軍賽首輪之後，第二度擊敗陳幸同。

世界排名第4的蒯曼過去和金娜英交手4次，僅在2022年札格瑞布挑戰賽首度過招時以2:3落敗，之後3次對陣包括今年的仁川、橫濱冠軍賽，蒯曼都笑到最後。今天再度交鋒，蒯曼打完前3局還以8:11、11:5、11:6領先，但第4局卻遭遇亂流，以6:11、5:11連丟2局，慘遭一輪遊。

世界排名16的台灣一姐鄭怡靜首輪也以9:11、9:11、9:11敗給世界排名34的奧地利名將波爾諾娃，吞下生涯對戰首敗；世界排名第9的日本名將伊藤美誠，在局數2:1領先下也連丟2局遭世界排名31的羅馬尼亞老將莎瑪拉逆轉，目前首輪還沒打完，女單前8種子已有3人中箭落馬。

第二種子蒯曼在女單首輪遭南韓新星金娜英逆轉。（取自WTT官網）第二種子蒯曼在女單首輪遭南韓新星金娜英逆轉。（取自WTT官網）

台灣一姐鄭怡靜首輪直落三敗給奧地利女將波卡諾娃。（取自WTT官網）台灣一姐鄭怡靜首輪直落三敗給奧地利女將波卡諾娃。（取自WTT官網）

