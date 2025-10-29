自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

電競》中信飛牡蠣世界賽8強止步 承諾明年以更強姿態再戰頂尖舞臺

2025/10/29 21:29

中信飛牡蠣世界賽8強止步，熱情粉絲哽咽拭淚。（中信育樂提供）中信飛牡蠣世界賽8強止步，熱情粉絲哽咽拭淚。（中信育樂提供）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）今在2025英雄聯盟世界大賽8強賽中，未能突破南韓勁旅KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，雖然無緣更上層樓，選手坦言世界賽強度讓全隊感受到壓力，每場賽事帶來的經驗都會幫助大家成長，未來更有信心繼續挑戰頂尖舞臺。

CFO此役遭到對手戰術針對，每一把都打得相對辛苦，第一把在瑞士輪表現強勢的射手Doggo（邱梓銓）被限制，無法在團戰發揮火力，第二把KT改抓中路HongQ（蔡明宏），即使HongQ拿到擅長角色依舊未能取得優勢，前兩把結束KT取得2：0領先、率先聽牌。

無路可退的第三把，CFO展現強大韌性，上路選手Rest（徐士傑）憑藉幾波關鍵操作，成功帶領團隊突圍，一度點燃反攻希望，然而，經驗豐富的KT毫不鬆懈，持續透過精準的抓人壓制CFO，最終以3：0鎖定勝局，結束中信飛牡蠣今年世界賽之旅。

CFO總教練Chawy賽後指出，CFO雖然是支「很會抓機會的隊伍」，但對陣經驗老道的對手時仍面臨挑戰，尤其KT中野選手經驗豐富，完全封鎖CFO邊線發揮，導致戰術無法有效展開而遺憾落敗。儘管如此，Chawy對於本賽季整體表現給予高度肯定，「今年已經達成團隊設定目標。選手表現已經非常出色，請粉絲們給予更多鼓勵與支持。」

打野JunJia表示，從瑞士輪的2勝開局到連吞2敗，再到絕境突圍闖進8強，壓力真的不小，但也相信這會轉化成前進的動力。第一次參加世界賽的上路Driver則說「世界真的很大」，從強隊身上意識到自己不足的地方，未來要好好加強改進，另外也謝謝隊友和教練、後勤們，創造一整年美好的回憶。

教練Wulala也感性謝謝選手們的努力與付出，還有粉絲們一路相挺。在隊伍落敗的那一刻，不少在台北LCP Arena觀戰的支持者難過落淚，仍然肯定CFO的表現，有粉絲哽咽地說：「6位選手辛苦了，明年想看到你們以更強的姿態討回來。」

中信飛牡蠣的隊名來自中國信託品牌精神We Are Family中的Family諧音，自2022年成軍以來便展現驚人潛力，不僅首年即贏下PCS夏季賽冠軍、取得世界大賽門票，更在成軍4年內達成三度踏上世界大賽舞臺，今年世界大賽中，CFO 刷新隊史紀錄，成功躋身世界8強。這項成就意義重大，標誌著台灣隊伍睽違10年再次進入世界頂級8強行列，讓這支來自台灣的「會飛的牡蠣」躍上全球電競粉絲的視野。

CFO在今年英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP）中取得完美勝利，並達成年度三大國際賽事全勤的表現。國際排名方面，CFO呈現穩定且大幅的攀升，由2024年第46名持續上升，最高一度站上全球第5名。結束一年征戰後，CFO將積極消化賽事經驗、持續精進戰術與團隊配合，未來將以更強大實力回應支持者，戰隊同時預告將於11月中旬舉辦見面會，期待與所有粉絲近距離互動，感謝各界一整年的熱情應援與支持。

中信飛牡蠣世界賽8強激戰，粉絲們場邊熱情加油打氣。（中信育樂提供）中信飛牡蠣世界賽8強激戰，粉絲們場邊熱情加油打氣。（中信育樂提供）

中信飛牡蠣世界賽8強止步 教練仍肯定選手努力達成設定目標。（中信育樂提供）中信飛牡蠣世界賽8強止步 教練仍肯定選手努力達成設定目標。（中信育樂提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中