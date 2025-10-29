電競》中信飛牡蠣世界賽8強止步 承諾明年以更強姿態再戰頂尖舞臺

中信飛牡蠣世界賽8強止步，熱情粉絲哽咽拭淚。（中信育樂提供）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）今在2025英雄聯盟世界大賽8強賽中，未能突破南韓勁旅KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，雖然無緣更上層樓，選手坦言世界賽強度讓全隊感受到壓力，每場賽事帶來的經驗都會幫助大家成長，未來更有信心繼續挑戰頂尖舞臺。

CFO此役遭到對手戰術針對，每一把都打得相對辛苦，第一把在瑞士輪表現強勢的射手Doggo（邱梓銓）被限制，無法在團戰發揮火力，第二把KT改抓中路HongQ（蔡明宏），即使HongQ拿到擅長角色依舊未能取得優勢，前兩把結束KT取得2：0領先、率先聽牌。

無路可退的第三把，CFO展現強大韌性，上路選手Rest（徐士傑）憑藉幾波關鍵操作，成功帶領團隊突圍，一度點燃反攻希望，然而，經驗豐富的KT毫不鬆懈，持續透過精準的抓人壓制CFO，最終以3：0鎖定勝局，結束中信飛牡蠣今年世界賽之旅。

CFO總教練Chawy賽後指出，CFO雖然是支「很會抓機會的隊伍」，但對陣經驗老道的對手時仍面臨挑戰，尤其KT中野選手經驗豐富，完全封鎖CFO邊線發揮，導致戰術無法有效展開而遺憾落敗。儘管如此，Chawy對於本賽季整體表現給予高度肯定，「今年已經達成團隊設定目標。選手表現已經非常出色，請粉絲們給予更多鼓勵與支持。」

打野JunJia表示，從瑞士輪的2勝開局到連吞2敗，再到絕境突圍闖進8強，壓力真的不小，但也相信這會轉化成前進的動力。第一次參加世界賽的上路Driver則說「世界真的很大」，從強隊身上意識到自己不足的地方，未來要好好加強改進，另外也謝謝隊友和教練、後勤們，創造一整年美好的回憶。

教練Wulala也感性謝謝選手們的努力與付出，還有粉絲們一路相挺。在隊伍落敗的那一刻，不少在台北LCP Arena觀戰的支持者難過落淚，仍然肯定CFO的表現，有粉絲哽咽地說：「6位選手辛苦了，明年想看到你們以更強的姿態討回來。」

中信飛牡蠣的隊名來自中國信託品牌精神We Are Family中的Family諧音，自2022年成軍以來便展現驚人潛力，不僅首年即贏下PCS夏季賽冠軍、取得世界大賽門票，更在成軍4年內達成三度踏上世界大賽舞臺，今年世界大賽中，CFO 刷新隊史紀錄，成功躋身世界8強。這項成就意義重大，標誌著台灣隊伍睽違10年再次進入世界頂級8強行列，讓這支來自台灣的「會飛的牡蠣」躍上全球電競粉絲的視野。

CFO在今年英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP）中取得完美勝利，並達成年度三大國際賽事全勤的表現。國際排名方面，CFO呈現穩定且大幅的攀升，由2024年第46名持續上升，最高一度站上全球第5名。結束一年征戰後，CFO將積極消化賽事經驗、持續精進戰術與團隊配合，未來將以更強大實力回應支持者，戰隊同時預告將於11月中旬舉辦見面會，期待與所有粉絲近距離互動，感謝各界一整年的熱情應援與支持。

中信飛牡蠣世界賽8強激戰，粉絲們場邊熱情加油打氣。（中信育樂提供）

中信飛牡蠣世界賽8強止步 教練仍肯定選手努力達成設定目標。（中信育樂提供）

