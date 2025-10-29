TPBL》簡浩執教首勝！林俊吉末節挺身而出率夢想家力退海神終止3連敗

夢想家主帥簡浩。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今作客高雄巨蛋，主控林俊吉末節挺身而出，率隊以99：86擊敗高雄海神，終止開季3連敗拿下本季首勝，也是新主帥簡浩執教首勝。

夢想家今迎來當家前鋒馬建豪回歸，新外援湯普金斯因足底不適無法出賽，今登錄3名洋將依舊是霍爾曼、高柏鎧和恩尼斯，海神開季前4戰拿下2勝，前一戰以19分差不敵上季爐主攻城獅，今登錄的3名洋將為歐提斯、崔維斯、凱帝。

夢想家上半場靠霍爾曼在外線發威，三分球5投5中獨攬全場最高15分，打完前兩節握有53：41領先，易籃後海神展開反撲，此節還出現插曲，張宗憲在倒數8分鐘吞下技術犯規，由於第二節已有違反運動精神犯規，應該失去比賽資格離場，不過裁判與紀錄組直到第三節尾聲才發現。

夢想家帶著79：66領先進入決勝節，但此節開始不到1分鐘高柏鎧就犯滿離場，只是接下來海神中鋒凱帝也因2次技術犯規失去比賽資格，胡瓏貿數度幫助海神將差距縮小至個位數，但林俊吉也接連得手，幫助夢想家穩住陣腳，他此役拿下18分有12分集中在第四節，恩尼斯和張宗憲都有21分進帳，霍爾曼挹注20分、10籃板。

海神方面，胡瓏貿攻下全場最高28分，歐提斯14分、7籃板，凱帝13分、6籃板。

林俊吉。（TPBL提供）

霍爾曼。（TPBL提供）

張宗憲。（TPBL提供）

胡瓏貿。（TPBL提供）

歐提斯（左）。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）

海神崔維斯（左起）、施晉堯、凱帝。（TPBL提供）

馬建豪。（TPBL提供）

