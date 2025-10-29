自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》簡浩執教首勝！林俊吉末節挺身而出率夢想家力退海神終止3連敗

2025/10/29 21:49

夢想家主帥簡浩。（TPBL提供）夢想家主帥簡浩。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今作客高雄巨蛋，主控林俊吉末節挺身而出，率隊以99：86擊敗高雄海神，終止開季3連敗拿下本季首勝，也是新主帥簡浩執教首勝。

夢想家今迎來當家前鋒馬建豪回歸，新外援湯普金斯因足底不適無法出賽，今登錄3名洋將依舊是霍爾曼、高柏鎧和恩尼斯，海神開季前4戰拿下2勝，前一戰以19分差不敵上季爐主攻城獅，今登錄的3名洋將為歐提斯、崔維斯、凱帝。

夢想家上半場靠霍爾曼在外線發威，三分球5投5中獨攬全場最高15分，打完前兩節握有53：41領先，易籃後海神展開反撲，此節還出現插曲，張宗憲在倒數8分鐘吞下技術犯規，由於第二節已有違反運動精神犯規，應該失去比賽資格離場，不過裁判與紀錄組直到第三節尾聲才發現。

夢想家帶著79：66領先進入決勝節，但此節開始不到1分鐘高柏鎧就犯滿離場，只是接下來海神中鋒凱帝也因2次技術犯規失去比賽資格，胡瓏貿數度幫助海神將差距縮小至個位數，但林俊吉也接連得手，幫助夢想家穩住陣腳，他此役拿下18分有12分集中在第四節，恩尼斯和張宗憲都有21分進帳，霍爾曼挹注20分、10籃板。

海神方面，胡瓏貿攻下全場最高28分，歐提斯14分、7籃板，凱帝13分、6籃板。

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

張宗憲。（TPBL提供）張宗憲。（TPBL提供）

胡瓏貿。（TPBL提供）胡瓏貿。（TPBL提供）

歐提斯（左）。（TPBL提供）歐提斯（左）。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

海神崔維斯（左起）、施晉堯、凱帝。（TPBL提供）海神崔維斯（左起）、施晉堯、凱帝。（TPBL提供）

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中