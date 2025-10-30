自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》砲轟大谷再轟史奈爾！ 小葛雷諾再創季後賽歷史紀錄

2025/10/30 08:45

小葛雷諾。（法新社）小葛雷諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥5億美元重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今天在世界大賽G5對陣道奇，與首棒打者D.施奈德（Davis Schneider）「背靠背」開轟，季後賽敲出8轟，追平歷史第二多記錄。

小葛雷諾在今年季後賽打擊手感火燙，繼昨日對大谷翔平敲出致勝轟後，今天面對道奇塞揚名投史奈爾（Blake Snell）的第二顆內角速球，就以104.4英哩的擊球初速，敲出左外野方向陽春砲，幫助藍鳥取得2：0領先。

小葛雷諾在季後賽已經累積8轟，追平大聯盟歷史單一季後賽次高的全壘打支數，距離2020年阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的10轟還有2支差距。目前小葛雷諾的總壘打數為54，也已經是季後賽史上第二高，同樣僅次於2020年的阿羅薩雷納，當時他打出高達64個壘打數。

D.施奈德跟小葛雷諾前兩棒在首局開轟，是世界大賽史上第一次，季後賽史上第二次，上次是2002年運動家在美聯分區系列賽G3。

值得一提的是，道奇日本強打大谷翔平在今年季後賽累積也有8支全壘打，同樣也是大聯盟歷史第二高。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中