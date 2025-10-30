世界大賽》砲轟大谷再轟史奈爾！ 小葛雷諾再創季後賽歷史紀錄

小葛雷諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥5億美元重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今天在世界大賽G5對陣道奇，與首棒打者D.施奈德（Davis Schneider）「背靠背」開轟，季後賽敲出8轟，追平歷史第二多記錄。

小葛雷諾在今年季後賽打擊手感火燙，繼昨日對大谷翔平敲出致勝轟後，今天面對道奇塞揚名投史奈爾（Blake Snell）的第二顆內角速球，就以104.4英哩的擊球初速，敲出左外野方向陽春砲，幫助藍鳥取得2：0領先。

小葛雷諾在季後賽已經累積8轟，追平大聯盟歷史單一季後賽次高的全壘打支數，距離2020年阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的10轟還有2支差距。目前小葛雷諾的總壘打數為54，也已經是季後賽史上第二高，同樣僅次於2020年的阿羅薩雷納，當時他打出高達64個壘打數。

D.施奈德跟小葛雷諾前兩棒在首局開轟，是世界大賽史上第一次，季後賽史上第二次，上次是2002年運動家在美聯分區系列賽G3。

值得一提的是，道奇日本強打大谷翔平在今年季後賽累積也有8支全壘打，同樣也是大聯盟歷史第二高。

OH MY GOODNESS



VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY — MLB （@MLB） October 30, 2025

