MLB》球員選擇獎出爐！創史上首見二刀流偉業的大谷翔平 2大獎全槓龜

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由大聯盟球員投票產生的球員選擇獎（Players Choice Awards）今天公布得獎名單，道奇日本巨星大谷翔平入圍「年度最佳球員」和「國聯傑出球員獎」，但兩個獎項都槓龜。

大谷翔平2021年效力天使時，抱走年度最佳球員及美聯傑出球員兩項大獎，2022年雙雙輸給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），2023年大谷拿下美聯傑出球員，但在年度最佳球員敗給勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。大谷上季轉戰道奇，整季繳出「54轟59盜」的神級表現，創下大聯盟史上首見「50轟50盜」偉業，榮膺國聯傑出球員，不過在年度最佳球員獎不敵賈吉。

大谷本季重拾二刀流，打擊敲出55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊率0.282、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，寫下史無前例「50轟50K」二刀流壯舉，再度入圍年度最佳球員和國聯傑出球員獎，可惜雙雙槓龜。

本屆年度最佳球員頒給敲出60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh），他也一舉奪下美聯傑出球員。至於國聯傑出球員獎，則由打出56轟、132分打點拿下雙冠王的史瓦伯（Kyle Schwarber）獲獎。

海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）榮膺國聯傑出投手；老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）拿下美聯傑出投手。

勇士球星阿庫尼亞奪下國聯東山再起球員；美聯東山再起球員得主為遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）。

勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）抱走國聯傑出新秀；運動家柯茲（Nick Kurtz）得到美聯傑出新秀。

