中職》西武獅緊盯！ 統一獅重砲林安可有望引發爭奪戰

〔體育中心／綜合報導〕統一獅外野手林安可向球團表達旅外意願，日媒《日刊體育》指出，西武獅已經將他列為新賽季洋將的候選人之一。

報導提及，林安可曾在2024年的11月世界12強棒球賽，對陣日本武士時，面對來自羅德的橫山陸人開轟，直接把球擊到東京巨蛋的右外野上層看台。

西武獅菜鳥渡部聖彌在本季打出不俗成績，新賽季預計會從外野移防到三壘，因此能夠鎮守外野的林安可便成為目標。此外，由於西武上季陣中大部分都是右打，因此身為「左打強打外野手」的林安可也符合球團的補強方向。

打者洋將部分，本季西武獅表現出色的大聯盟級洋砲奈文（Tyler Nevin）已經確定續約，不過另外兩位右打洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）與戴維斯（J.D. Davis）的動向還不明，戴維斯今年36場出賽打擊率僅2成04，敲出3轟，塞德諾74場出賽只有7轟，打擊率2成28。

統一獅領隊蘇泰安指出，林安可日前已向球團表達旅外意願，由於行使權利的日期才剛開始，依聯盟規章尚有10個工作天，球團會密切注意後續發展。《日刊體育》表示，待林安可宣布挑戰海外職棒後，可能會引發多支球團的爭奪戰。

