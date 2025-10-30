自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》熱火羅齊爾涉賭不在場期間傳不支薪 球員工會將提出申訴

2025/10/30 09:12

羅齊爾。（資料照，美聯社）羅齊爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA上周傳出球員與教練涉嫌非法賭博遭逮捕，而涉案的熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）遭傳出這段未上場的時間將不會支付給他薪水，對此球員工會預計將提出申訴。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在上周的消息指出，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火隊後衛羅齊爾皆因涉及非法賭博先後遭到逮捕。

而在《美聯社》今天的報導中，收到匿名知情人士的消息，指出羅齊爾原先預計在本周領取年薪2660萬美元（約新台幣8.2億元）的部分薪資，但包括這周該領的薪水在內，之後的錢都將被暫停發放，而如果後續證明了他的清白並重返球場，未領到的薪資預計會全數發還給他。

不過NBA球員工會表明將會代表羅齊爾提出申訴，「我們與聯盟一致認為，維護球賽的公正性是至關重要的，但是聯盟將Terry逮捕且不給付薪資，違反了無罪推定原則，也與我們的勞資協議不符，我們預計透過正當管道提出申訴。」

此外與拓荒者的合約簽到2026-27賽季的教頭畢拉普斯，也因涉及此事導致個人的薪資不會被發放。

