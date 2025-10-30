自由電子報
MLB》拿冠軍後連6年沒季後賽 知情人士傳國民教練團將大洗牌

2025/10/30 10:16

國民代理總教練開羅。（資料照，法新社）國民代理總教練開羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據匿名知情人士向《美聯社》透露的消息，傳出華盛頓國民代理總教練開羅（Miguel Cairo）新球季不會獲得正式升任，且底下的教練團也會被替換。

國民在今年7月開除掉總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）後，由開羅擔任代理教頭，然而本季戰績仍是不理想的66勝96敗，在國聯僅優於苦吞119敗的洛磯，也是球隊自從2019年奪下世界大賽冠軍後，連續6個賽季沒有闖進季後賽。

匿名人士坦言，教練團的異動包括投手教練希基（Jim Hickey）、打擊教練柯爾斯（Darnell Coles）、牛棚教練彭恩斯（Ricky Bones）、三壘指導教練古提耶瑞茲（Ricky Gutierrez）以及球員時期因出場曲為「鯊魚寶寶」（Baby Shark）而聞名的一壘指導教練帕拉（​Gerardo Parra）。

隨著馬丁尼茲一同遭到開除的還有棒球事務總裁瑞佐（Mike Rizzo），球團在美國時間1日於記者會宣布延攬托博尼（Paul Toboni）來接替瑞佐的位置，當天托博尼表示在討論對於新教頭的規畫前會優先與開羅討論，不過看似未能取得共識。

