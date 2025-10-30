世界大賽》把道奇玩弄於掌心！ 藍鳥22歲菜鳥7局狂飆12K史上第一人

耶薩維奇對道奇7局12K失1分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽G5上演三振秀，對道奇打線狂飆12K創下世界大賽歷史新紀錄。

耶薩維奇在菜鳥年僅於例行賽登板3場就被帶進季後賽，生涯季後賽首戰面對洋基繳出5.1局11K，今天在生涯第8場先發、世界大賽第2度先發面對道奇打線完全宰制，6局K掉史密斯（Will Smith）後，追平1949年紐康柏（Don Newcombe）單場11K紀錄，並列菜鳥在世界大賽單場最多三振紀錄。

7局耶薩維奇續投，在三振掉佛里曼（Freddie Freeman）後，完成單場第12K，改寫世界大賽菜鳥單場最多K紀錄，並用雙殺結束該半局。年僅22歲的耶薩維奇，在今天更成為史上第一位23歲前於季後賽2度投出10K以上的投手。此外，耶薩維奇也成為史上第一位在世界大賽單場12K沒有保送的球員。

今天耶薩維奇面對道奇用104球投7局，只被打3支安打，因3下赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲失掉唯一分數，狂飆12K沒有四壞保送，在天王山之戰繳出生涯最佳代表作。

耶薩維奇今天單場一共製造多達23次的揮棒落空，成為自2008年逐球紀錄以來，世界大賽史上新高。

All TWELVE of Trey Yesavage's strikeouts tonight pic.twitter.com/ZrHqxrgUkm — MLB （@MLB） October 30, 2025 HISTORY: Trey Yesavage's 12th strikeout of the night breaks the rookie record for Ks in a #WorldSeries game! pic.twitter.com/OxpgPT0Ug9 — MLB （@MLB） October 30, 2025

