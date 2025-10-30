自由電子報
世界大賽》大谷翔平熄火、塞揚史奈爾慘丟5分！ 道奇遭藍鳥聽牌陷入絕境

2025/10/30 11:13

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G5天王山之戰，藍鳥新人右投耶薩維奇（Trey Yesavage）繳出載入史冊的7局12K封鎖道奇，率隊以6：1拿下勝利。藍鳥2連勝，系列賽3：2聽牌，把道奇逼到絕境。

藍鳥首局就震撼道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell），開路先鋒D.施奈德（Davis Schneider）炸出首局首打席首球全壘打，下一棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）背靠背開轟，火速拿下2：0領先，史奈爾只投3球就丟2分。

道奇在3下破蛋，靠著赫南德茲（Enrique Hernández）陽春砲追回1分，無奈這也是道奇今天唯一拿到的分數，他們全場只敲4安，嚴重熄火。日本巨星大谷翔平此戰4打數繳白卷吞1K，賽後打擊率0.250。

藍鳥4上再度突破史奈爾，瓦修（Daulton Varsho）三壘安打展開攻勢，接著克萊門特（Ernie Clement）敲高飛犧牲打再下一城。

藍鳥6局打完3：1領先，7上2出局攻佔一三壘，這時道奇換下史奈爾，由火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez）接手，他投出暴投送分，再被小畢歇特（Bo Bichette）敲安，讓藍鳥單局攻下2分拉開分差。

藍鳥8上靠著凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打追加保險分，最終以5分之差收勝。

耶薩維奇三振大谷。（美聯社）耶薩維奇三振大谷。（美聯社）

藍鳥右投耶薩維奇先發7局退場，只挨1發陽春砲丟1分，上演三振秀狂飆12K，創下新人在世界大賽單場最多K紀錄，用歷史級別的表現封鎖道奇打線，成為贏球功臣。

道奇先發投手史奈爾主投6.2局燃燒116球，挨2轟慘失5分，另有7三振、4保送，在今年世界大賽登板2場都吞敗投。

