NBA》獨行俠「AD」只打6分半就傷退！ 旗子哥攜手板凳退溜馬

2025/10/30 11:42

戴維斯在第一節就因傷退場。（美聯社）戴維斯在第一節就因傷退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在主場迎戰溜馬，陣中明星神獸「AD」戴維斯（Anthony Davis）在首節就因傷退場，不過球隊仍靠著狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）15分10籃板雙十表現，加上板凳群攜手發揮，以107：105險勝同樣受到傷病困擾的溜馬隊。

戴維斯在第一節就因為腿部不識退場，《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）指出，戴維斯因為左小腿痠痛退場，且不會再回歸，而戴維斯原本就是帶著兩側阿基里斯腱的傷病在場上奮戰。本場比賽戴維斯只上場6分36秒，拿下4分4籃板。

雖然戴維斯傷退，但獨行俠眾將跳出來頂替他的空缺，其中替補禁區好手鮑威爾（Dwight Powell）拿下18分6籃板2火鍋，同樣從替補出發的羅素（D'Angelo Russell）拿下14分，今天賽前因持有大麻被控輕罪發表道歉聲明的後衛威廉斯（Brandon Williams），拿下20分是全隊最高。

先發部分，獨行俠華盛頓（P.J. Washington）拿下9分11籃板，佛拉格15分10籃板4助攻，克里斯蒂（Max Christie）10分。溜馬今天賽前傷病報告有8人因傷無法上陣，本場得分最高的是西亞卡姆（Pascal Siakam），他拿到27分13籃板，沃克（Jarace Walker）有20分6籃板5助攻表現。

獨行俠眾將挺身而出力退溜馬。（路透）獨行俠眾將挺身而出力退溜馬。（路透）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

