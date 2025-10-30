MLB》老虎與王牌史庫柏爾談續約卡關？資深美媒曝雙方差距擴大

史庫柏爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，底特律老虎與陣中王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）之間談續約的差距比起一開始還要來的更大。

去年拿下美聯塞揚獎的史庫柏爾，今年季前與老虎簽下1年總值1015萬美金（約新台幣3.1億元）的合約，本季出賽31場皆擔任先發，195.1局送出241次三振，繳出13勝6敗的戰績，防禦率2.21奪下美聯防禦率王，ERA+高達187。

老虎在美聯分區系列賽止步後，球團直言會全力留下史庫柏爾，然而海曼直言，老虎去年給史庫柏爾的延長合約報價是4年低於8000萬美金（約新台幣24.5億元），與紅襪王牌投手克羅切（Garrett Crochet）的比較，他與紅襪簽下6年總值1.7億美金（約新台幣52.1億元），老虎給的價格甚至還不到克羅切的一半。

史庫柏爾明年球季結束後就取得自由球員身份，因此球團有可能會將這位場上最頂尖的投手放上交易桌上，以獲取巨大的回報，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）先前撰文分析，若此事成真，紐約大都會可能會成為主要延攬的球隊，棒球營運總裁史登斯（David Stearns）正在自由市場尋找投手人選，尤其是一線的強力投手。

