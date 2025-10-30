自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老虎與王牌史庫柏爾談續約卡關？資深美媒曝雙方差距擴大

2025/10/30 11:44

史庫柏爾。（資料照，路透）史庫柏爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，底特律老虎與陣中王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）之間談續約的差距比起一開始還要來的更大。

去年拿下美聯塞揚獎的史庫柏爾，今年季前與老虎簽下1年總值1015萬美金（約新台幣3.1億元）的合約，本季出賽31場皆擔任先發，195.1局送出241次三振，繳出13勝6敗的戰績，防禦率2.21奪下美聯防禦率王，ERA+高達187。

老虎在美聯分區系列賽止步後，球團直言會全力留下史庫柏爾，然而海曼直言，老虎去年給史庫柏爾的延長合約報價是4年低於8000萬美金（約新台幣24.5億元），與紅襪王牌投手克羅切（Garrett Crochet）的比較，他與紅襪簽下6年總值1.7億美金（約新台幣52.1億元），老虎給的價格甚至還不到克羅切的一半。

史庫柏爾明年球季結束後就取得自由球員身份，因此球團有可能會將這位場上最頂尖的投手放上交易桌上，以獲取巨大的回報，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）先前撰文分析，若此事成真，紐約大都會可能會成為主要延攬的球隊，棒球營運總裁史登斯（David Stearns）正在自由市場尋找投手人選，尤其是一線的強力投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中