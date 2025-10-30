自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》3節打卡下班！ 約基奇再寫開季連續大三元紀錄

2025/10/30 11:25

約基奇（右）開季連續4場大三元，追平聯盟紀錄。（美聯社）約基奇（右）開季連續4場大三元，追平聯盟紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天主場對戰鵜鶘，第三節單節打出39比11比數，一口氣拉開分差，一哥約基奇（Nikola Jokic）也在前三節就完成大三元打卡下班，終場金塊以122比88輕取鵜鶘。

約基奇賽前開季3場全都拿下大三元，比肩傳奇「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、魏斯布魯克（Russell Westbrook），成為史上第三位開季連續3場大三元的球員，今天對鵜鶘三節打完，約基奇又繳出21分12籃板10助攻，開季已經連續4場大三元，追平聯盟歷史開季連續場次大三元紀錄。

此戰勝負分野出現在第三節，金塊打出29比2攻勢、單節比分39比11，一口氣將領先拉開超過30分，末節直接換上替補球員消化時間。

金塊全隊5人得分上雙，穆雷（Jamal Murray）、布朗（Christian Braun）雙雙攻下17分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）則有10分6籃板。鵜鶘方面，菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）貢獻全隊最高21分，威廉森（Zion Williamson）全場僅出賽26分鐘，繳出11分6籃板成績。

