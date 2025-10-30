自由電子報
網球

網球》隔空開戰！贏球後鏡頭前寫字開酸對手 巴伯里克：我必須懲罰他

2025/10/30 11:12

巴伯里克贏球後在鏡頭前寫字嘲諷對手穆得。（取自X）巴伯里克贏球後在鏡頭前寫字嘲諷對手穆得。（取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕哈薩克13種子巴伯里克（Alexander Bublik）今在ATP千分等級巴黎大師賽男單32強以6：3、7：5扳倒地主選手穆得（Corentin Moutet），過去就有恩怨的兩人賽後再度隔空交火，新仇加上舊恨火藥味十足。

巴伯里克今年3月在美國鳳凰城舉行的挑戰賽8強以3盤逆轉穆得，穆得此役在落後時面對巴伯里克的發球向對手表示「我還沒準備好」，但巴伯里克以不雅字眼回應後，不予理會繼續發球，賽後兩人握手時在網前發生口角，逼得當時主審都要走下來勸阻，防止衝突過大。

7個月過去，兩人再度於巴黎大師賽狹路相逢，這次巴伯里克耗費1小時36分鐘以直落二過關，再次成為笑到最後的一方，賽後按照慣例在攝影鏡頭前寫字，他寫下「回家路上（On the Way Home）」，接著向場邊媒體解釋，因為穆得賽前說了太多話，自己必須懲罰他，並直言「我沒有別的選擇」，鏡頭上的字則是因為「他說他會不惜一切送我回家，他住在巴黎真是太好了，搭計程車不會太遠。」

賽後記者會上現場媒體將巴伯里克上述言論告訴穆得，穆得則回應「我現在住在杜拜」，對於兩人之間的火藥味，穆得表示，自己今天專注在場上，「他喜歡拿其他選手開玩笑，我不知道你們想從我這裡得到什麼答案，有些人喜歡說話，有些人則不然，我認為他是前者，他喜歡爭辯，但我不會。」

