自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會》南大體育系勇奪6金2銅 飛人陳玟溥、帆船莊九為雙雙封王

2025/10/30 11:43

「南大飛人」陳玟溥為母校再添榮耀。（照片來源：全國運動會）「南大飛人」陳玟溥為母校再添榮耀。（照片來源：全國運動會）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學體育學系學生與校友於2025年全國運動會中表現亮眼，合計奪得六面金牌與兩面銅牌，成績亮眼。

南大110級校友劉佩勳於武術套路女子組奪金。（南大提供）南大110級校友劉佩勳於武術套路女子組奪金。（南大提供）

南大表示，碩士班學生陳玟溥在田徑場上成為眾人焦點，於男子100公尺、200公尺及4×100公尺接力決賽勇奪三面金牌。他在100公尺決賽跑出9秒95的驚人成績，雖因順風每秒2.7公尺未列入正式紀錄，仍展現驚人爆發力；200公尺決賽再以20秒46摘金，氣勢如虹。今年4月全大運中，他亦以10秒29封王，不斷刷新個人最佳紀錄。

台南大學師生為莊九為（中）加油打氣。（台南大學提供）台南大學師生為莊九為（中）加油打氣。（台南大學提供）

學士班三年級生莊九為則在男子帆船風箏浪板水翼型（IKA Formula Kite）項目中奪金，為南大體育系拿下本屆首面金牌。該項目結合風箏滑水與水翼技術，須靈活掌握風向與浪勢。莊九為以穩定節奏與冷靜判斷脫穎而出，展現新興水上運動的專業實力。近年他屢創佳績，包括2024年全國帆船錦標賽冠軍、2025年大鵬灣全國錦標賽亞軍，以及韓國新萬金盃國際帆船賽（風翼組）第4名。

南大體育系校友表現同樣出色。110級校友劉佩勳於武術套路女子組以太極拳9.600分、太極劍9.613分的總分19.213分奪金；111級校友汪芷綾在帆船女子風浪板RS:X型項目再添一金。114級碩士班賴柏翔代表桃園市參加男子4×100公尺接力摘銅，110級碩士班校友吳佳雲代表南市於划船女子輕量級單人雙槳項目亦獲銅牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中