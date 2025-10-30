網球》室內硬地22連勝！辛納巴黎16強門票到手 力拚重返球王

辛納。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）在ATP千分等級巴黎大師賽首戰以6：4、6：2輕取比利時對手伯格斯（Zizou Bergs），收下男單16強門票，續往重返球王寶座邁進。

面對生涯首度交手的伯格斯，辛納此役沒有遭遇太多困難，全場未被逼出任何破發點，花費1小時27分鐘出線，收下在室內硬地球場的22連勝，賽後也對自己的表現感到滿意，「這裡的場地很特別，以往我會打得有點掙扎，但今天在移動上表現得不錯，發球也很精準，很高興能贏下第一場比賽。」

請繼續往下閱讀...

由於西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在巴黎爆冷一輪遊，辛納若能在此站登頂，就能奪回在美網失去的球王寶座，不過就算重返球王，由於在年終賽登場前會喪失去年奪冠的1500分積分，預計只會待上一週就又要把王位讓回給艾卡拉茲。

只是艾卡拉茲在巴黎意外一戰出局，也讓年終球王之爭更加白熱化，若辛納在巴黎大師賽封王，他在年終球王積分上與艾卡拉茲的差距就會縮小至1050分，由於兩人在年終賽前都沒有參賽計畫，若辛納在巴黎奪冠後又在年終賽完成衛冕，艾卡拉茲至少必須在年終賽獲得450分，才能確保以世界第一身份結束賽季。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法