自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》面臨淘汰邊緣背水一戰！ 道奇主帥相信打線有能力振作

2025/10/30 12:25

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽的主場最後一戰以1：6不敵藍鳥，系列賽面臨2勝3敗被聽牌局面，賽後羅伯斯（Dave Roberts）依舊對自家子弟兵山本由伸有信心，認為只要打出乾淨的好球就能獲勝。

道奇本場比賽打者群狂吞15K，其中有12K是由藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）送出，他也創下世界大賽菜鳥新紀錄，打線上更是只擠出4支安打，靠著赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲打回1分，守備上雖然帳面上沒有失誤，但有不少的瑕疵。

道奇在本場比賽投出6次四壞保送還有4次暴投，導致藍鳥因此多進佔不少壘包，羅伯斯直言，在這樣的局面下，讓跑者出現不必要的進壘，接下來投手面對打者時的策略就會不同，會對比賽造成影響。像這樣的比賽，失誤往往會被放大，特別是在打線低迷的時候。

談到道奇打線的掙扎，羅伯斯先是稱讚藍鳥打線做得很好，耶薩維奇的表現也很出色，但打者還是需要利用整座球場，處理好對手的投球，既然對方不給你長打，那就得重新制定策略，繳出有競爭力的打席。但羅伯斯依舊對自家子弟兵有信心，認為球隊有能力可以做出調整，而且很熟悉下場先發投手高斯曼（Kevin Gausman），他認為陣中的核心球員都經歷過輸球即淘汰的驟死戰，球隊會找到方法贏球的。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中