世界大賽》面臨淘汰邊緣背水一戰！ 道奇主帥相信打線有能力振作

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽的主場最後一戰以1：6不敵藍鳥，系列賽面臨2勝3敗被聽牌局面，賽後羅伯斯（Dave Roberts）依舊對自家子弟兵山本由伸有信心，認為只要打出乾淨的好球就能獲勝。

道奇本場比賽打者群狂吞15K，其中有12K是由藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）送出，他也創下世界大賽菜鳥新紀錄，打線上更是只擠出4支安打，靠著赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲打回1分，守備上雖然帳面上沒有失誤，但有不少的瑕疵。

請繼續往下閱讀...

道奇在本場比賽投出6次四壞保送還有4次暴投，導致藍鳥因此多進佔不少壘包，羅伯斯直言，在這樣的局面下，讓跑者出現不必要的進壘，接下來投手面對打者時的策略就會不同，會對比賽造成影響。像這樣的比賽，失誤往往會被放大，特別是在打線低迷的時候。

談到道奇打線的掙扎，羅伯斯先是稱讚藍鳥打線做得很好，耶薩維奇的表現也很出色，但打者還是需要利用整座球場，處理好對手的投球，既然對方不給你長打，那就得重新制定策略，繳出有競爭力的打席。但羅伯斯依舊對自家子弟兵有信心，認為球隊有能力可以做出調整，而且很熟悉下場先發投手高斯曼（Kevin Gausman），他認為陣中的核心球員都經歷過輸球即淘汰的驟死戰，球隊會找到方法贏球的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法