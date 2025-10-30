自由電子報
NBA》東部唯二不敗之師 吉迪準大三元公牛開季4連勝

2025/10/30 12:29

吉迪準大三元幫助公牛取得開季4連勝。（路透）吉迪準大三元幫助公牛取得開季4連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今年開季打出連勝氣勢，今天主場迎戰國王再度以126比113贏球，開季寫下4連勝，成為東部七六人之外，另一支開季不敗之師。

此戰首節公牛大多時間取得領先，不過第二節末遇到亂流被國王反超，一度落後到12分，此時布澤利斯（Matas Buzelis）、吉迪（Josh Giddey）等人跳出來得分，上半場打完追到2分落後。

第三節公牛繼續搶分，單節攻下39分一口氣取得雙位數領先，決勝節繼續拉大領先，7分20秒赫特（Kevin Huerter）命中三分，達到全場最大分差17分，最終公牛順利帶走比賽。

此戰布澤利斯攻下27分全隊最高，休賽季續約的吉迪繳出20分8籃板12助攻準大三元；國王方面拉文（Zach LaVine）攻下全場最高30分，德羅森（DeMar DeRozan）19分、沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分11籃板6助攻。

此戰贏球後，公牛開季4連勝寫下2021至2022賽季以來最佳開幕戰績，目前和雷霆、馬刺、七六人一樣都未嘗敗績。

