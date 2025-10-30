自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》賽前恢復打擊與跑動訓練！藍鳥「春天哥」G6有望回歸

2025/10/30 12:49

史普林格。（資料照，法新社）史普林格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）在世界大賽第3戰提前傷退，經過連兩場比賽的休息後，有望在第6戰重返球場，試圖力拚助隊拿下世界大賽冠軍。

史普林格在第3戰的7局上半擔任首名打者，面對羅布列斯基（Justin Wrobleski）投出95.6英里（約153.9公里）伸卡球打成界外後，立刻朝著休息室呼叫防護員上來，隨後就提前退場由法蘭斯（Ty France）上場代打，這也導致「春天哥」在G4以及今天的G5都未能上場。

不過今天史普林格有在打擊籠進行打擊練習，賽前也有跑動訓練，且經過兩場比賽的休養後，有望在回到多倫多的第6戰重返球場，幫助藍鳥拿下封王的最後一勝，對此藍鳥總教練施奈德（John Schneider）說：「George現在的感覺好多了，甚至我認為比起我們預期的狀況還要好。」

目前36歲的史普林格，去年球季僅繳出91的OPS+，寫下大聯盟生涯唯一一次低於聯盟平均的打擊成績，今年球季則擺脫低潮，例行賽140場出賽繳出.309/.399/.560的打擊三圍，OPS+161創下生涯新高，外帶32發全壘打與84分打點。

施奈德也大讚今年史普林格的好表現，他說：「他今年球季令人不可置信，我認為他真的做得太棒了，不只是在球場上，在休息室也會關心隊友，穩定住休息室的氣氛，看著他度過艱難的一年後，很開心今年能看到他重新崛起。」

季後賽史普林格也打出不俗表現，OPS來到.884，其中在與水手的美聯冠軍系列賽G7殊死戰，轟出逆轉三分砲成為球隊進入世界大賽的一大功臣。

