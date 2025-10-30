NBA》雙星不在沒差！「鄉村曼巴」里維斯28分、16助攻還絕殺灰狼

里維斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客灰狼，即便雙星詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）缺陣，但「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）扛起全隊，他繳出全隊最高28分、16助攻，並在終場前1.1秒拋投放進超前分，率隊以116：115絕殺灰狼。

湖人和灰狼今天雙方主力都缺陣，湖人雙星詹姆斯、東契奇都因傷休兵，文森（Gabe Vincent）也掛免戰牌，灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）同樣缺席。

湖人即便今天少了多名主力，首節仍能和灰狼抗衡，該節結束僅以2分些微落後，次節戈貝爾（Rudy Gobert）連續上演扣籃秀，在他的帶領下，灰狼開局打出9：4攻勢，一度擴大領先，該節尾聲輪到里維斯跳出，率隊超前，半場打完湖人暫時以62：58領先。

湖人里維斯上半場拿下18分、9助攻，艾頓（Deandre Ayton）12分次之；藍道半場飆出22分，全場最高。

易籃後，輪到拉瓦里亞（Jake Laravia） 、八村壘輪流挺身而出，助隊帶著11分領先進入決勝節。不過，灰狼在最後3分鐘展開反撲，迪文森佐（Donte Divincenzo）飆進三分球，助隊追到個位數差距，隨後藍道上罰球線助隊持續進帳分數，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）再轟進三分球，接著又灌籃，灰狼追到1分落後。

湖人沒把握進攻機會，讓藍道在終場前10.2秒投進兩分球助隊超前，但灰狼隨後犯規給了湖人還有一波進攻機會，里維斯在罰球線位置的拋投放進，助隊以1分差險勝灰狼。

湖人今天團隊命中率54.2%，5名球員得分上雙，里維斯繳出28分、16助攻，拉瓦里亞27分次之；灰狼方面，藍道轟下33分，麥克丹尼爾斯30分次之，但逆轉功虧一簣。

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS IN MINNESOTA pic.twitter.com/qftaDRTenE — ESPN （@espn） October 30, 2025

