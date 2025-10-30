自由電子報
PLG》未簽保障約！飛米有日本球隊找 趕在10月底離開富邦勇士

2025/10/30 12:55

飛米。（資料照，記者陳志曲攝）飛米。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士今天宣布與洋將飛米（Olufemi Olujobi）達成共識，雙方合意提前終止合約。勇士領隊許晉哲證實，由於球團和飛米並未簽訂保證合約，因此10月底有日本球隊網羅他，勇士就只能祝他未來發展順利。

飛米曾效力已消失的高雄鋼鐵人，上季則在日本B聯盟效力名古屋戰鷹，期間也與曾祥鈞並肩作戰，不過他其實一直以來都傾向留在日本發展，但始終沒有獲得球隊親睞，因此也願意先加入富邦勇士，畢竟他對台灣也很熟悉。

許晉哲透露，勇士、飛米當初簽約就各退一步未簽下保障合約，但書為10月底只要有日本球隊找他，勇士就會同意解除合約。

飛米在10月26日PLG開幕戰代表勇士出賽對戰桃園領航猿，攻下21分，命中5顆三分球，表現相當亮眼，但也就在28日晚上飛米經紀人就訊息告知有日本要網羅飛米，因此飛米昨天就先跟勇士隊友告別，晚間也直接飛到日本延續自己的職業生涯。

勇士在PLG將柏萊特（Bennie Boatwright）、古德溫（Archie Goodwin）及哥倫特（Troy Gillenwater）繼續征戰，暫時不會網羅新洋將。

