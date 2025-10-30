自由電子報
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿11/2封王遊行有韓援加持 球團公布遊行細節！

2025/10/30 13:35

樂天桃猿11/2封王遊行。（樂天桃猿提供）樂天桃猿11/2封王遊行。（樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿隊成功奪得2025年台灣大賽總冠軍，實現「桃猿制霸」！為慶祝這份喜悅，球團將於本週日 11月2日（日） 在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預計從樂天桃園棒球場出發，一路至桃園市政府廣場，與球迷朋友一同慶祝總冠軍榮耀。

此次封王遊行的詳細路線及時程：13:00從樂天桃園棒球場出發 → 途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路（經SOGO銀河廣場）、延平路（經中壢仁海宮）接中華路往桃園方向 → 龍安街接大興西路 → 經國路接春日路 → 三民路（經桃園體育局與田徑場）→ 復興路（經慈護宮）往市府 → 接縣府路，預計15:00抵達桃園市政府廣場。抵達市府廣場後，樂天女孩將帶來精彩開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後於 16:10開始選手簽名會。

敬請民眾留意活動訊息： 為配合本次慶祝活動，遊行沿線將實施交通管制，建議用路人提前規劃行程或避開管制路段，造成不便敬請見諒。歡迎大家熱情參與，一同迎接冠軍隊伍。為確保活動順暢與安全，遊行車隊將以慢速通過市區，過程中不會駐足簽名或合影，敬請球迷朋友配合現場指揮人員引導，切勿追逐或進入車道，以維護自身及他人安全。

簽名會資格方面，金猿會員可憑LINE@預先發送之電子券優先入場，一般球迷則可於當日13:00起在市府廣場商品部，消費滿2,000元即可獲得球員簽名會號碼牌乙張（可累贈），限量兩百張，發完為止。詳細簽名會規範與出席名單請參考樂天桃猿官方公告。

樂天桃猿11/2封王遊行路線。（樂天桃猿提供）樂天桃猿11/2封王遊行路線。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿11/2封王遊行時間表。（樂天桃猿提供）樂天桃猿11/2封王遊行時間表。（樂天桃猿提供）

