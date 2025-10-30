自由電子報
中職》林安可要挑戰日職 日媒點出最艱難考驗

2025/10/30 14:18

林安可。（資料照，記者陳逸寬攝）林安可。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日媒報導西武獅對林安可有興趣，如果明年有機會挑戰日職，勢必將面臨比古林睿煬更大的挑戰。有日媒報導，過去曾有過「洋將野手的活躍是爭奪聯盟冠軍和日本一的關鍵」，但近年大爆發的洋將野手越來越少，球隊傾向用方便溝通的日本野手。

日媒《AERA》寫道，今年軟銀和阪神的日本大賽中，雖然兩隊各有赫南德茲和道恩斯被列入有名單，但兩人幾乎沒有什麼出賽機會，反倒是投手相當活躍，不論是先發跟牛棚都有倚賴的洋將。

日媒引述位於東京球團編成部的主管指出，近年日職「投高打低」的傾向，對洋將選手的使用方式也會有影響，不會擔心大崩盤的投手較容易連續繳出好結果，而野手則跟日本野手一樣打擊未能發揮的案例並不少。

一位阪神OB也說，像是阪神的赫南德茲，原本被期待是有長打的好打者，結果並不如期待所想，既然如此，但不如讓20多歲有速度的選手上場，這其中也包含讓選手提升經驗值等等，這是可理解的調度，「軟銀的道恩斯也有類似的感覺。」

日媒認為，現今日職可稱上是「助っ人（幫手）」的洋砲，恐怕只有日本火腿的雷耶斯，他的賣點在於有長打能力、關鍵時刻能發揮，且有想奉獻球隊的心，這些都是不可或缺的存在，近年像是這種的外國洋砲越來越少。

