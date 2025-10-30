自由電子報
世界大賽》「我要讓道奇球迷失望離開！」 藍鳥菜鳥12K一戰封神超霸氣

2025/10/30 14:58

耶薩維奇三振大谷。（美聯社）耶薩維奇三振大谷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G5天王山之戰，藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）一戰封神，繳出載入史冊的7局12K封鎖道奇，率隊搶下聽牌優勢，賽後他霸氣指出，賽前就打算讓道奇球迷敗興而歸。

耶薩維奇此戰先發7局退場，只挨1發陽春砲丟1分，上演三振秀狂飆12K，創下新人在世界大賽單場最多三振紀錄，用歷史級別的表現封鎖道奇打線，成為贏球功臣。

耶薩維奇7個月前還在小聯盟1A層級，投球時只有300名觀眾，如今登上世界大賽舞台，面對超過5萬名球迷的大場面，他有感而發表示：「真的太瘋狂了，這樣的劇情我想連好萊塢都寫不出來，能站在這樣的舞台上，我只有滿滿的感激。」

耶薩維奇也霸氣指出：「從牛棚走回休息區的時候，我環顧球場一圈，觀眾席擠得水洩不通，當下我就心想『我要讓這些人帶著失望離開』。」

耶薩維奇提到隊上有很多資深投手，大家都傾囊相授，讓他獲益良多，「昨天我和高斯曼（Kevin Gausman）、薛哲（Max Scherzer）、畢伯（Shane Bieber）聊了很多，那些對話對我今天的投球幫助極大。」

對於第3局讓大谷翔平揮空三振，耶薩維奇直言不論對手是誰，他都抱持同樣的心態面對，「那只是其中的一次三振而已。」

