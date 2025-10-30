自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》2026「臺灣國際馬拉松in臺南」 目標5000人元月11日同步開跑

2025/10/30 14:35

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」，目標5000人元月11日同步開跑。（主辦單位提供）2026「臺灣國際馬拉松in臺南」，目標5000人元月11日同步開跑。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南大都會開跑，已有來自25國家及地區，超過3000名選手報名。肯亞選手基普肯博伊（Shadrack Kipkemboi）個人最佳成績2小時07分35秒，預期是男子組奪冠大熱門，另外日本女將山口遙個人最佳成績也在2小時30分以內。

這項賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，明年在台南舉辦邁入第3屆，由冰點空調冷氣與名人演藝事業共同冠名支持。賽事分為全馬、半馬、10公里與3公里，共4大組別。起點與終點設在臺南最具代表性的都會公園奇美博物館，沿著美麗田園景觀跑到南一高爾夫球場再折返。

我國「飛躍的羚羊」、現任國策顧問的紀政，以力挺這項賽事而親自出席今天的記者會，81歲的她精神奕奕現身在現場，成為各方焦點。亞洲馬拉松大聯盟主席，也是台灣早年馬拉松紀錄保持人盧瑞忠是這項賽事的推手，他表示，今年初第2屆由冰點獨家冠名，共有36個國家近4千名選手參賽，第3屆報名截止日為11月22日，期待明年能突破5千人參賽。盧瑞忠強調：「亞洲馬拉松大聯盟目前有12個會員國，每年舉辦18項國際賽，希望透過雙向交流，讓台灣走向國際化。」

台南立委陳亭妃近年積極參與路跑賽事，今天在記者會上致詞表示：「愈多人參與馬拉松活動，我相信我們看到的是一個城市的能量，跟它的光、它的力道。」並期許：「每一年台灣的馬拉松都有不一樣的亮點。」

中華民國體育運動總會秘書長王景成表示，台灣每年有50場馬拉松賽事，只有台北馬拉松與萬金石馬拉松被世界田徑總會認證「金標」賽事，希望「臺灣國際馬拉松in臺南」未來能成為台灣第3項世界田徑總會認證的「金標」賽事。

由台大EMBA高材生擔任這次活動品牌大使，包括陳玉燕教授、黃明慧、張振營、李明倫、王凌卿、沈君芳等6人，他們不僅是成功企業家，還是長跑好手，跑過戈壁沙漠（122公里）、挑戰世界七大馬，文武兼備，引領台灣馬拉松好手跑向全世界。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中