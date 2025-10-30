自由電子報
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因

2025/10/30 15:04

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」

這一波台灣熱潮可說是由古林睿煬所帶起，今年他率先以「3+1」的複數年合約加盟日本火腿隊，即便因傷未能投滿整季，但他在日職生涯第3場就對軟銀演出9局98球完封勝，成為火腿隊史第3位百球內「Maddux完封勝」的洋投，甚至在高潮系列賽決勝輪第5戰的背水一戰中，在預定投3局的情況下硬是投到4.2局6K無失分，讓日本媒體印象深刻。

一名主跑日本火腿的日本記者就向本報表示，古林睿煬有成為陽岱鋼以來的台灣球星的可能性，並直言台灣選手在日職的存在感日益增加，「特別是古林和孫（易磊）的活躍，加上新庄監督大膽的使用方法，讓他們的注目度提升不少，我覺得這是很大的關鍵。」

這波「台灣旋風」在季中就颳起，在徐若熙先發時有歐力士、火腿和軟銀的高潮同場緊盯，隔天也有球隊再跑去看林安可，當時栗山英樹談到這股野手也看、投手也看的「台灣旋風」時也笑說，這反而是他想要問台灣記者的問題。

