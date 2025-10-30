TPBL》林俊吉簽名鞋問世為本土球員第一人 捐1千雙鞋回饋基層

左起為陳立宗、林俊吉和球鞋設計師Stacy。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕福爾摩沙夢想家與MIZUNO今天正式發表台灣職籃球員林俊吉的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，為台灣籃球再創新頁，阿吉也成為國內首位擁有個人簽名鞋的本土球員，締造生涯重要里程碑。

出生於南投仁愛鄉春陽部落的林俊吉，從埔里國中、能仁家商、健行科大一路到職業舞台，用汗水和毅力證明自己，而這雙「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」的設計靈感證源自於這段成長歷程。

回憶起自己的球員生涯，林俊吉坦言，在部落時要得到新球鞋非常不容易，「這雙球鞋對我有很大的意義，從我小時候、學生時期，到能站到職業場上，謝謝（陳）立宗哥把這件事情放在心上，讓我能做自己的鞋子回饋給部落，不管對我還是對部落小朋友都有很大意義。」

林俊吉坦言，至今依舊很不真實，覺得很緊張也會擔心受到質疑，「還是會擔心聽到不好的反饋，但後來我也告訴自己，不要想這麼多，最重要是幫助部落的小孩，只要方向正確，就不會這麼緊張。」

今天夢想家和MIZUNO舉行發布會，除了分享球鞋設計理念，同時宣布「夢想公益計畫」，夢想家、MIZUNO和林俊吉共同捐贈1000雙球鞋，透過阿吉陸續回饋校園，給熱愛籃球的學生們最實際的「助攻」。

