TPBL》紀錄台鬧烏龍！聯盟承認裁判也有疏失 懲處結果出爐

〔記者盧養宣／台北報導〕 TPBL福爾摩沙夢想家昨擊敗高雄海神開胡，但此役出現插曲，紀錄台發生烏龍，聯盟稍早公布懲處結果。

此役夢想家好手張宗憲在第三節倒數8分5秒時吞下1次技術犯規，加上第二節的違反運動精神犯規，按照規定應該馬上離場，不過紀錄台人員與裁判都沒發現，他在倒數4分退場回到板凳席，期間還拿下3分，但直到此節最後1分鐘裁判才做出判決讓他離場，張宗憲因此多留在比賽7分鐘。

聯盟稍早表示，針對這場比賽發生的嚴重作業疏失，已影響比賽公正性與聯盟形象，立即召集技術委員會與裁判長進行懲處會議，最後決議主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何聯盟賽事，本場臨場技術委員及執法裁判停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟強調，已針對此事件表達最嚴正譴責，並啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。

針對例行賽 G11 發生之嚴重作業疏失，聯盟認為該事件已影響比賽之公正性與聯盟形象，已立即召集技術委員會與裁判長進行懲處會議，事件內容與結果如下：

例行賽 G11 賽事，福爾摩沙夢想家球員張宗憲於第三節剩下8:05時被判技術犯規，並已累積一次違反運動精神犯規與一次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，但紀錄台至第三節剩下4:07才發現該錯漏。依據聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理。參酌 FIBA Basketball Rules 第 48 條，本次比賽之爭議項目屬於紀錄台職責範疇，惟本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現並修正錯誤。

經討論決議如下：

1.主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何本聯盟賽事。

2.本場臨場技術委員及執法裁判停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。

