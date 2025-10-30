自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》紀錄台鬧烏龍！聯盟承認裁判也有疏失 懲處結果出爐

2025/10/30 15:05

裁判直到第三節倒數1分鐘才判張宗憲離場。（取自TPBL直播）裁判直到第三節倒數1分鐘才判張宗憲離場。（取自TPBL直播）

〔記者盧養宣／台北報導〕 TPBL福爾摩沙夢想家昨擊敗高雄海神開胡，但此役出現插曲，紀錄台發生烏龍，聯盟稍早公布懲處結果。

此役夢想家好手張宗憲在第三節倒數8分5秒時吞下1次技術犯規，加上第二節的違反運動精神犯規，按照規定應該馬上離場，不過紀錄台人員與裁判都沒發現，他在倒數4分退場回到板凳席，期間還拿下3分，但直到此節最後1分鐘裁判才做出判決讓他離場，張宗憲因此多留在比賽7分鐘。

聯盟稍早表示，針對這場比賽發生的嚴重作業疏失，已影響比賽公正性與聯盟形象，立即召集技術委員會與裁判長進行懲處會議，最後決議主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何聯盟賽事，本場臨場技術委員及執法裁判停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟強調，已針對此事件表達最嚴正譴責，並啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。

聯盟完整聲明如下：

針對例行賽 G11 發生之嚴重作業疏失，聯盟認為該事件已影響比賽之公正性與聯盟形象，已立即召集技術委員會與裁判長進行懲處會議，事件內容與結果如下：

例行賽 G11 賽事，福爾摩沙夢想家球員張宗憲於第三節剩下8:05時被判技術犯規，並已累積一次違反運動精神犯規與一次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，但紀錄台至第三節剩下4:07才發現該錯漏。依據聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理。參酌 FIBA Basketball Rules 第 48 條，本次比賽之爭議項目屬於紀錄台職責範疇，惟本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現並修正錯誤。

經討論決議如下：
1.主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何本聯盟賽事。
2.本場臨場技術委員及執法裁判停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中