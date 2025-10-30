世界大賽》沒收大谷翔平初速189公里暴力一擊！ 藍鳥外野手還原瞬間

大谷翔平。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G5天王山之戰，藍鳥右外野手巴傑爾（Addison Barger）在6下上演飛撲美技，沒收大谷翔平強勁飛球，賽後他指出當下是一瞬間的反應。
談到大谷的暴力一擊，巴傑爾直呼：「那是一記強勁的擊球，初速高達117.3英哩（約188.7公里），對外野手來說只有一瞬間的反應時間。」
巴傑爾坦言一開始只想把球擋下，避免讓球落到後面，「但奔跑途中我覺得『也許能接到』，於是就飛撲出去。」
巴傑爾今天攻守俱佳，打擊敲出雙安、選到1保送，他表示：「今天整支球隊都太棒了，打線上的每個人都有所貢獻。」
藍鳥今以6：1贏球，系列賽取得聽牌優勢，距離隊史相隔32年的世界大賽冠軍只差一步，G6將回到主場作戰，天時地利人和力拚封王。
This Addison Barger diving catch came on a 117.3 mph line drive.— Nick Ashbourne （@NickAshbourne） October 30, 2025
Only 13 MLB hitters hit a single ball that hard in 2025. Balls hit like that don't get caught.pic.twitter.com/sp6iTiMgIa
