世界大賽》沒收大谷翔平初速189公里暴力一擊！ 藍鳥外野手還原瞬間

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G5天王山之戰，藍鳥右外野手巴傑爾（Addison Barger）在6下上演飛撲美技，沒收大谷翔平強勁飛球，賽後他指出當下是一瞬間的反應。

談到大谷的暴力一擊，巴傑爾直呼：「那是一記強勁的擊球，初速高達117.3英哩（約188.7公里），對外野手來說只有一瞬間的反應時間。」

請繼續往下閱讀...

巴傑爾坦言一開始只想把球擋下，避免讓球落到後面，「但奔跑途中我覺得『也許能接到』，於是就飛撲出去。」

巴傑爾今天攻守俱佳，打擊敲出雙安、選到1保送，他表示：「今天整支球隊都太棒了，打線上的每個人都有所貢獻。」

藍鳥今以6：1贏球，系列賽取得聽牌優勢，距離隊史相隔32年的世界大賽冠軍只差一步，G6將回到主場作戰，天時地利人和力拚封王。

This Addison Barger diving catch came on a 117.3 mph line drive.



Only 13 MLB hitters hit a single ball that hard in 2025. Balls hit like that don't get caught.pic.twitter.com/sp6iTiMgIa — Nick Ashbourne （@NickAshbourne） October 30, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法