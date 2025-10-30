世界大賽》衛冕軍道奇陷入絕境！ 美媒：光靠大谷贏不了，他不是神

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在世界大賽第5戰以1：6不敵藍鳥，系列賽面臨2：3被聽牌的劣勢。美媒《FanSided》記者Zachary Rotman撰文指出，道奇打線必須有所發揮才行，並坦言：「光靠大谷是不能贏得世界大賽冠軍，他不是神！」

道奇第5戰全場僅出現4支安打，唯一得分是來自赫南德茲（Enrique Hernández）3局下的陽春砲，是今年季後賽15場以來得分最少得一場。美媒《FanSided》記者Zachary Rotman撰文指出，道奇總教練的羅伯斯（Dave Roberts）的招數已經用盡了，他對第5戰的打線做出調整，但結果不僅不好、結果還更糟，現在只剩下失望，道奇的連霸夢已搖搖欲墜，羅伯斯現在只能祈禱了。

Zachary Rotman認為，貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）和馬恩西（Max Muncy）這四名明星強打必須挺身而出，如果他們不能做出貢獻，那還能指望誰，並坦言，光靠大谷翔平不可能贏世界大賽，即便他在世界大賽繳出19打數6安、打擊率０.316，以及3轟5打點的表現，但他也不是神。

