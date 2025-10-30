自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

全國中正盃籃球賽 225隊苗栗熱血開戰

2025/10/30 17:02

全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽。（圖由苗栗縣政府提供）全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽。（圖由苗栗縣政府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114年全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽，苗栗縣長鍾東錦今（30）日上午為高男組比賽開球，邀請喜歡學生籃球比賽的民眾蒞臨感受選手場上拚勁，也一遊苗栗的好山好水。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松指出，全國中正盃大學暨中學籃球賽，是全國聯賽之外最大的盃賽，今年共有全國225隊伍參加，規模盛大。苗栗縣也派出聯合大學、育達科大、苗栗高商、大倫國中、明仁國中、通霄國中、公館國中、竹南國中在各級賽事應戰，希望為地主留下獎盃。

鍾東錦今天上午在苗栗高商為高男組新北泰山vs桃園自強的比賽開球，並代表苗栗鄉親竭誠歡迎全國籃球好手來苗栗競賽，他除了預祝選手們奪得錦標，也邀請喜歡學生籃球比賽的民眾到苗栗巨蛋體育館、苗商體育館欣賞精彩比賽，感受選手場上拚勁，也一遊苗栗的好山好水。

學生選手拚戰激烈。（圖由苗栗縣政府提供）學生選手拚戰激烈。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦為高男組比賽開球。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣長鍾東錦為高男組比賽開球。（圖由苗栗縣政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中