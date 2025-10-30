全國中正盃籃球賽 225隊苗栗熱血開戰

全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽。（圖由苗栗縣政府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114年全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽，苗栗縣長鍾東錦今（30）日上午為高男組比賽開球，邀請喜歡學生籃球比賽的民眾蒞臨感受選手場上拚勁，也一遊苗栗的好山好水。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松指出，全國中正盃大學暨中學籃球賽，是全國聯賽之外最大的盃賽，今年共有全國225隊伍參加，規模盛大。苗栗縣也派出聯合大學、育達科大、苗栗高商、大倫國中、明仁國中、通霄國中、公館國中、竹南國中在各級賽事應戰，希望為地主留下獎盃。

鍾東錦今天上午在苗栗高商為高男組新北泰山vs桃園自強的比賽開球，並代表苗栗鄉親竭誠歡迎全國籃球好手來苗栗競賽，他除了預祝選手們奪得錦標，也邀請喜歡學生籃球比賽的民眾到苗栗巨蛋體育館、苗商體育館欣賞精彩比賽，感受選手場上拚勁，也一遊苗栗的好山好水。

學生選手拚戰激烈。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦為高男組比賽開球。（圖由苗栗縣政府提供）

